Családi tragédia a kis faluban: fejszével végezte ki idős párját a férfi

Mindenkit lesokkolt az újabb gyilkosság

Megrázó gyilkosság történt ugyanis nemrég Szlovákiában, a besztercebányai kerülethez tartozó magyarlakta Lukanénye (Nenince) településen: egy 72 éves nőt holtan találtak otthonában. A rendőrség emberölés ügyében indított vizsgálatot, miután a gyanú szerint a férje támadt rá egy fejszével.

A noviny.sk cikke szerint a nőt a lánya találta meg élettelenül, akin a mentők már nem tudtak segíteni. A rendőrök a helyszínen őrizetbe vették az elhunyt asszony férjét, aki az értesülések szerint a támadás után megpróbált magában is kárt tenni, és végül kórházba kellett szállítani.

A pár ismerősei megrendülten nyilatkoztak az esetről. Senki sem sejtette ugyanis, hogy ilyen tragédia történhet a házaspár otthonában.

Fogalmam sincs, mi történhetett. Semmilyen jele nem volt. Nap mint nap találkoztunk, soha semmi gyanúsat nem tapasztaltunk. Nagyon rendes emberek voltak – ennyit mondhatok

– mondta egy szomszéd.