Ittasan balhézott a komáromi strandon - egy ártatlan délután fordult káoszba

A nyári hőségben a legtöbben csak egy kis nyugalomra vágynak a vízparton – de ez a nap Komáromban egészen másként alakult. Egy ittas férfi a strand közepén feküdt rá idegenek pokrócára, majd dobálni kezdte a ruháikat, ezzel kisebb jelenetet okozva. A történet garázdaság miatt végül az ügyészségnél kötött ki.

Akkora balhét csapott az ittas férfi, hogy garázdaság miatt indult ellene eljárás

Forrás: Getty Images

Az ittas férfi garázdaság miatt felelhet

A vádirat szerint a férfi 2024. július 11-én, erősen ittas állapotban zavarta meg mások nyugalmát a komáromi strandon. Amikor a tulajdonosok megkérték, hogy hagyja el a helyüket, a férfi dühösen reagált, majd rövid időre távozott – csak azért, hogy visszatérjen és megüsse a vétlen fürdőzőt. A dulakodás során a sértett a napvédő sátorba esett, majd egy másik férfi vetett véget a támadásnak, akit az ittas elkövető szintén megtámadt.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője szerint a férfi kihívóan közösségellenes magatartása riadalmat keltett a strandolók körében. A Komáromi Járási Ügyészség vádat emelt ellene, és indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül közmunkára ítélje.

Garázdaság Esztergomban

Egyre több esetben történik olyan garázdaság, amely közösségi tereken zajlik, és a járókelők biztonságérzetét súlyosan megingatja. Egy büntetett előéletű férfi őrjöngött az esztergomi vasútállomás várótermében, ahol több utasra is rátámadt. 2024 júliusában a vádlott hangoskodott, a berendezéseket ütötte, majd minden ok nélkül kiabálni kezdett egy idősebb férfival. A vádlott nemcsak szóban zaklatta az ismeretlent, hanem közösülést imitáló mozdulatokat is tett felé, ezzel nyíltan megalázó helyzetbe hozva őt. Az incidens ezzel nem ért véget: a férfi egy telefonáló utas készülékét is kiütötte a kezéből, amitől az a földre esett.

A helyzet annyira felfokozottá vált, hogy az utasok elhagyták a várótermet, az incidenst végül egy jegyvizsgálónak sikerült megfékeznie. Az agresszió azonban ezzel sem ért véget: a férfi az utcára távozva egy másik személybe is belekötött, őt vállal meglökte, majd szidalmazta. Az Esztergomi Járásbíróság végül 11 hónap fogházbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, és két évre eltiltotta a közügyektől is.