Ittasan balhézott a komáromi strandon - egy ártatlan délután fordult káoszba
Egy férfi pokrócokon és ruhákon fetrengve zavarta meg a nyugodt pihenést a komáromi strandon. Akkora balhé lett belőle, hogy az ügyészség vádat emelt garázdaságért.
A nyári hőségben a legtöbben csak egy kis nyugalomra vágynak a vízparton – de ez a nap Komáromban egészen másként alakult. Egy ittas férfi a strand közepén feküdt rá idegenek pokrócára, majd dobálni kezdte a ruháikat, ezzel kisebb jelenetet okozva. A történet garázdaság miatt végül az ügyészségnél kötött ki.
Az ittas férfi garázdaság miatt felelhet
A vádirat szerint a férfi 2024. július 11-én, erősen ittas állapotban zavarta meg mások nyugalmát a komáromi strandon. Amikor a tulajdonosok megkérték, hogy hagyja el a helyüket, a férfi dühösen reagált, majd rövid időre távozott – csak azért, hogy visszatérjen és megüsse a vétlen fürdőzőt. A dulakodás során a sértett a napvédő sátorba esett, majd egy másik férfi vetett véget a támadásnak, akit az ittas elkövető szintén megtámadt.
Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője szerint a férfi kihívóan közösségellenes magatartása riadalmat keltett a strandolók körében. A Komáromi Járási Ügyészség vádat emelt ellene, és indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás nélkül közmunkára ítélje.
Garázdaság Esztergomban
Egyre több esetben történik olyan garázdaság, amely közösségi tereken zajlik, és a járókelők biztonságérzetét súlyosan megingatja. Egy büntetett előéletű férfi őrjöngött az esztergomi vasútállomás várótermében, ahol több utasra is rátámadt. 2024 júliusában a vádlott hangoskodott, a berendezéseket ütötte, majd minden ok nélkül kiabálni kezdett egy idősebb férfival. A vádlott nemcsak szóban zaklatta az ismeretlent, hanem közösülést imitáló mozdulatokat is tett felé, ezzel nyíltan megalázó helyzetbe hozva őt. Az incidens ezzel nem ért véget: a férfi egy telefonáló utas készülékét is kiütötte a kezéből, amitől az a földre esett.
A helyzet annyira felfokozottá vált, hogy az utasok elhagyták a várótermet, az incidenst végül egy jegyvizsgálónak sikerült megfékeznie. Az agresszió azonban ezzel sem ért véget: a férfi az utcára távozva egy másik személybe is belekötött, őt vállal meglökte, majd szidalmazta. Az Esztergomi Járásbíróság végül 11 hónap fogházbüntetést szabott ki a vádlottal szemben, és két évre eltiltotta a közügyektől is.
Egy másik esetben egy férfi az esztergomi kórház sürgősségi osztályán és az intenzív osztályon is randalírozott, több egészségügyi dolgozót súlyosan bántalmazott. Az orvost és az ápolókat bántalmazó férfit végül a rendőrök sokkolóval tudták megfékezni – az ügyében első fokon 6 év 10 hónap börtönbüntetést szabtak ki.