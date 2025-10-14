Fúzió ’25: éles helyzeteket gyakoroltak a tűzoltók és társszerveik az M1-esen +fotók, videó

A tűzoltók és mentőegységek azt gyakorolták, melyik irányból érdemes megközelíteni a helyszínt, hogyan tudják a járműveket elhelyezni a forgalmi akadályok között, és milyen módon tudják a sérülteket a leggyorsabban ellátni.

Fúzió 2025: közös válasz a rendkívüli helyzetekre

A rendőrség beszámolója szerint a gyakorlat egyik legfontosabb kérdése az volt, miként reagáljanak a szervek akkor, ha például egy bűncselekmény elkövetője az autópályán menekül Ausztria felé, és közben több balesetet okoz. A gyakorlat során azt vizsgálták, hogyan tud a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egyszerre és összehangoltan helytállni egy ilyen összetett helyzetben.

A szombati gyakorlat párhuzamosan két helyszínen is zajlott, hogy valósághűbb képet adjon a mentési és forgalomirányítási feladatokról. Az esemény idejére a hétvégét választották, hiszen ilyenkor kisebb az autópálya forgalma, így a forgalomterelés és ellenőrző pontok felállítása nem okozott jelentős fennakadást. A műveleteket drónnal is követték, amelynek képei segítségével a rendőrség valós időben reagálhatott a változó helyzetekre.

Sikeres együttműködés, példaértékű hozzáállás

A gyakorlat végén a résztvevők közösen értékelték a tapasztalatokat. Egyetértettek abban, hogy a kommunikáció és az információáramlás kulcsfontosságú a gyors és hatékony beavatkozás érdekében. A Fúzió ’25 bebizonyította: a megfelelő felkészültséggel és együttműködéssel a váratlan helyzetek is kezelhetők – még az M1-es autópálya bővítésével járó, fokozottan veszélyes környezetben is.