Gyakorlat

40 perce

Fúzió ’25: éles helyzeteket gyakoroltak a tűzoltók és társszerveik az M1-esen +fotók, videó

Címkék#rendőrség#Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt#Komárom-Esztergom Vármegyei Védelmi Bizottság#gyakorlat#katasztrófavédelem#autópálya#M1-es autópálya#honvédség#bűncselekmény

A hétvégén tartották a Fúzió 2025 elnevezésű, nagyszabású védelmi gyakorlatot, amelyen tűzoltók, rendőrök, mentők és katonák közösen készültek fel az M1-es autópálya bővítése során előforduló rendkívüli helyzetekre. A Fúzió 2025 célja a gyors beavatkozás, a mentés hatékonysága és a forgalom mielőbbi helyreállítása volt.

Kemma.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Védelmi Bizottság szervezésében megvalósult Fúzió 2025 gyakorlat a valósághoz közeli körülmények között tesztelte a különböző rendvédelmi és mentő szervek együttműködését. A kisigmándi EuroTrade Kft. telephelyén a tatabányai és komáromi hivatásos, valamint a nagyigmándi és ácsi önkormányzati tűzoltók dolgoztak együtt a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF), a mentőszolgálat, a rendőrség és a honvédség szakembereivel.

Fúzió 2025: gyakorlaton bizonyítottak a tűzoltók
Fúzió 2025: gyakorlaton bizonyítottak a tűzoltók és a társszervek
Fotó: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes / Forrás: MKIF, Vági Gábor tűzoltó alezredes

A gyakorlat forgatókönyve szerint a mentőerőknek egy olyan, szűkített forgalmi sávokkal működő autópálya-szakaszon kellett beavatkozniuk, ahol egy balesethez – vagy akár több egymás utáni káreseményhez – kellett gyorsan és biztonságosan eljutniuk. Ez a szimuláció különösen fontos volt az M1-es autópálya bővítési munkálatai miatt, hiszen a pályán 2+2 szűkített sáv áll a közlekedők rendelkezésére.

A tűzoltók és mentőegységek azt gyakorolták, melyik irányból érdemes megközelíteni a helyszínt, hogyan tudják a járműveket elhelyezni a forgalmi akadályok között, és milyen módon tudják a sérülteket a leggyorsabban ellátni.

Fúzió 2025: közös válasz a rendkívüli helyzetekre

A rendőrség beszámolója szerint a gyakorlat egyik legfontosabb kérdése az volt, miként reagáljanak a szervek akkor, ha például egy bűncselekmény elkövetője az autópályán menekül Ausztria felé, és közben több balesetet okoz. A gyakorlat során azt vizsgálták, hogyan tud a rendőrség, a mentőszolgálat és a katasztrófavédelem egyszerre és összehangoltan helytállni egy ilyen összetett helyzetben.

A szombati gyakorlat párhuzamosan két helyszínen is zajlott, hogy valósághűbb képet adjon a mentési és forgalomirányítási feladatokról. Az esemény idejére a hétvégét választották, hiszen ilyenkor kisebb az autópálya forgalma, így a forgalomterelés és ellenőrző pontok felállítása nem okozott jelentős fennakadást. A műveleteket drónnal is követték, amelynek képei segítségével a rendőrség valós időben reagálhatott a változó helyzetekre.

Sikeres együttműködés, példaértékű hozzáállás

A gyakorlat végén a résztvevők közösen értékelték a tapasztalatokat. Egyetértettek abban, hogy a kommunikáció és az információáramlás kulcsfontosságú a gyors és hatékony beavatkozás érdekében. A Fúzió ’25 bebizonyította: a megfelelő felkészültséggel és együttműködéssel a váratlan helyzetek is kezelhetők – még az M1-es autópálya bővítésével járó, fokozottan veszélyes környezetben is.

Így újul meg az M1-es

Mint ismert, a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) szeptember elején kezdte meg az M1-es autópálya főpályájának bővítési munkálatait. A következő hetekben így több helyen is ideiglenes forgalmi rendet alakítanak ki, hogy a kivitelezés idején is biztosított legyen a gördülékeny közlekedés.

Az M1-es fejlesztése azonban nem csak sávbővítést takar: összesen 72 alul- és felüljárót építenek át, 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, emellett 4 új csomópont is létesül. A projekt részeként 6 komplex pihenőhely teljes megújítása, további pihenők bővítése, mintegy 300 új kamionparkoló, modern vízelvezető rendszerek és nagyobb zajvédő falak is készülnek.

A fejlesztés ütemei

A projekt az alábbi ütemtervben valósul meg:

  • az M0 és Bicske közötti rész várhatóan 2028 augusztusáig,
  • a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029 augusztusáig készül el.

A későbbi ütemekben a Concó és Hegyeshalom közötti részek is sorra kerülnek. A kivitelezés teljes ideje alatt megmarad a kétszer két sávos forgalom, így bár torlódásokra és terelésekre lehet számítani, teljes lezárás nem lesz.

