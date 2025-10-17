Fiatal fiú és idős férfi is megsérült a 8119-es úti balesetben: itt a mentők válasza

Káosz uralta az utakat pénteken Komárom-Esztergomban. Frontális karambol történt ugyanis kora délután a 8119-es úton, az 55-ös kilométerszelvényénél, Tata és Tatabánya között. Ennek következtében kilométeres dugó torlaszolta el Tatát a csúcsforgalom idején, sőt, még az autópályán is fennakadásokat okozott.

Teljesen beállt a forgalom a frontális karambol miatt

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A helyszínen a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a mentést a baleset idején, és sajnos a mentőket is ki kellett hívni a helyszínre, aminek következtében teljes útzár volt az érintett útszakaszon. Most azt is megtudtuk, hogy mi történt az érintettekkel.