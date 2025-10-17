október 17., péntek

Frontális karambol

55 perce

Fiatal fiú és idős férfi is megsérült a 8119-es úti balesetben: itt a mentők válasza

Címkék#súlyos sérült#8119#autósok#Országos Mentőszolgálat#karambol#baleset

Újabb részletek láttak napvilágot a péntek délutáni balesetről. A 8119-es úton, Tata és Tatabánya között történt frontális balesetben többen is megsérültek.

Milány Botond

Káosz uralta az utakat pénteken Komárom-Esztergomban. Frontális karambol történt ugyanis kora délután a 8119-es úton, az 55-ös kilométerszelvényénél, Tata és Tatabánya között. Ennek következtében kilométeres dugó torlaszolta el Tatát a csúcsforgalom idején, sőt, még az autópályán is fennakadásokat okozott. 

Frontális karambol
Teljesen beállt a forgalom a frontális karambol miatt
Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

A helyszínen a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a mentést a baleset idején, és sajnos a mentőket is ki kellett hívni a helyszínre, aminek következtében teljes útzár volt az érintett útszakaszon. Most azt is megtudtuk, hogy mi történt az érintettekkel.

Frontális karambol a 8119-es úton: súlyos sérültje is volt a balesetnek

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, míg három embert, köztük egy fiatal fiút könnyebb sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba.

Az M1-es autópálya is elesett pénteken

A sztráda sem úszta meg a munkahét végét, a délután folyamán ugyanis egymást érték a balesetek az M1-esen.

  • a Budapest felé vezető, Hegyeshalom felé vezető oldalra átterelt sávon a 30-as kilométernél két gépkocsi ütközött össze, ahol megállították a forgalmat, és 10 kilométeres torlódás alakult ki.
  • Szinte ugyanebben az időben, Hegyeshalom felé Tatabányánál, az 55-ös kilométernél is két személyautó ütközött össze. Itt mindkét forgalmi sávot elfoglalták a sérült járművek.

 

 

