október 26., vasárnap

Dömötör névnap

13°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bíróság

2 órája

Hónapokig pokolban élt a nő, bezárta és kínozta párját a kisbéri férfi

Címkék#kínzás#bántalmazás#bíróság#kisbér

Minden nap bántalmazta, gyilkossággal fenyegette és még mosdóba se engedte el. A kisbéri férfi hónapokon keresztül fogva tartotta barátnőjét. Indítványozták hogy a vádlott börtönbüntetést kapjon.

Czita Dóra

A Komáromi Járásbíróság előkészítő ülést tart október 28-án kedden. Személyi szabadság megsértésének bűntette ügyében az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Fogva tartotta barátnőjét egy kisbéri férfi.

Fogva tartotta barátnőjét a kisbéri férfi
Fogva tartotta barátnőjét a kisbéri férfi
Forrás:  Getty Images

Saját otthonában fogva tartotta barátnőjét, így menekült meg

A vádirat szerint a vádlott 2024. januárban költözött a sértettel a Kisbéri környéki otthonában. A férfi 2024. júliustól fogságban tartotta a nőt. Az ingatlan bejárati ajtaját és ablakait becsavarozta, a kilincseket leszedte, hogy a nő ne tudjon elmenni, és gyilkossággal fenyegette meg ha elmegy.

Ahogyan arról a Tatabányai Törvényszék is beszámolt a sértett szeptembertől csak ott tartózkodhatott, ahol a vádlott is volt. A telefonját elvette, hogy ne tudjon segítséget kérni, és még a wc-t sem használhatta, helyette egy „teregetős kosarat” a szobában.

A vádlott ekkoriban többnyire kábítószer hatása alatt volt, és napi szinten bántalmazta a nőt. A haját tépte, megpofozta, több alkalommal fojtogatta, késsel, ollóval, csavarhúzóval, baltával fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte, majd a nyakára tekerte és azzal fojtogatta. Többször is felszólította, hogy a fejét tegye a földre, amelyet több alkalommal megtaposott és meg is rúgott.

Egy alkalommal csavarhúzót akart a mellkasába szúrni, de a bitfej kiesett belőle, ezért több percen keresztül a sértett haját tépve a fejét verte a falba és a cserépkályhába. A sértettnek a bántalmazások következtében számos 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.  

2024. szeptember 19-én a férfi a kórházba ment vizsgálatra, ahova a sértettet is magával kényszerítve. Amikor a vádlott bement az orvoshoz, a sértett a WC-be menekült, majd a kórház recepciósától kért segítséget.

A toplistás bűnöző vármegyénkben nagymamájánál egy kistelepülésen bujkált

Így kapták el egy rendőrségi razzia során a 32 éves toplistás bűnözőt, aki már két éve bujkált.  nyomozók feltérképezték a férfi kapcsolatait, és eljutottak nagymamájához, aki Komárom-Esztergom megye egyik kistelepülésén él. Kiderült, hogy az unokája nála bujkált. A nagyszabású akcióról videó is készült.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu