Hónapokig pokolban élt a nő, bezárta és kínozta párját a kisbéri férfi

A Komáromi Járásbíróság előkészítő ülést tart október 28-án kedden. Személyi szabadság megsértésének bűntette ügyében az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat ítélje börtönbüntetésre, valamint tiltsa el a közügyek gyakorlásától. Fogva tartotta barátnőjét egy kisbéri férfi.

Forrás: Getty Images

Saját otthonában fogva tartotta barátnőjét, így menekült meg

A vádirat szerint a vádlott 2024. januárban költözött a sértettel a Kisbéri környéki otthonában. A férfi 2024. júliustól fogságban tartotta a nőt. Az ingatlan bejárati ajtaját és ablakait becsavarozta, a kilincseket leszedte, hogy a nő ne tudjon elmenni, és gyilkossággal fenyegette meg ha elmegy.

Ahogyan arról a Tatabányai Törvényszék is beszámolt a sértett szeptembertől csak ott tartózkodhatott, ahol a vádlott is volt. A telefonját elvette, hogy ne tudjon segítséget kérni, és még a wc-t sem használhatta, helyette egy „teregetős kosarat” a szobában.

A vádlott ekkoriban többnyire kábítószer hatása alatt volt, és napi szinten bántalmazta a nőt. A haját tépte, megpofozta, több alkalommal fojtogatta, késsel, ollóval, csavarhúzóval, baltával fenyegette. Egy alkalommal telefonkábellel ütötte, majd a nyakára tekerte és azzal fojtogatta. Többször is felszólította, hogy a fejét tegye a földre, amelyet több alkalommal megtaposott és meg is rúgott.

Egy alkalommal csavarhúzót akart a mellkasába szúrni, de a bitfej kiesett belőle, ezért több percen keresztül a sértett haját tépve a fejét verte a falba és a cserépkályhába. A sértettnek a bántalmazások következtében számos 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.

2024. szeptember 19-én a férfi a kórházba ment vizsgálatra, ahova a sértettet is magával kényszerítve. Amikor a vádlott bement az orvoshoz, a sértett a WC-be menekült, majd a kórház recepciósától kért segítséget.

