október 7., kedd

Amália névnap

15°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

36 perce

Tatabányai fogoly van szökésben, ne állítsa meg, azonnal telefonáljon

Címkék#Tatabányai Rendőrkapitányság#Fogolyszökés#bűncselekmény

Egy fiatal férfi Tatabányán szökött meg a hatóságok elől, a rendőrség azonnal segítséget kér a lakosságtól. A fogolyszökés ügyében a Tatabányai Rendőrkapitányság folyamatosan frissíti az információkat.

Kemma.hu

A 22 éves, tatabányai születésű Drozdi Sándor ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután a férfi megszökött. A rendőrség közlése szerint a fogolyszökés súlyos bűncselekménynek minősül. Senki ne próbálja megállítani, hanem azonnal értesítse a hatóságokat!

Fogolyszökés: Ha látja a képen szereplő férfit, azonnal hívj a hatóságokat
Fogolyszökés:  Ha látja a képen szereplő férfit, azonnal hívj a hatóságokat
Forrás:  police.hu

Fogolyszökés részletei

Drozdi Sándor ellen a Tatabányai Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a férfi megszökött. A police.hu-n elérhető adatok szerint a körözött személy 2003. október  30-án született, magyar állampolgár, testalkata sovány, 176 - 180 cm magas, hullámos hajú, hosszsú arcú és kancsal szemállású.

A hatóság kéri, hogy bárki, aki információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a Tatabányai Rendőrkapitányságot a 36(34)515-777-es telefonszámon.

A közelmúltban írtunk a körözési toplista legöregebb bűnözőjéről, gyomorforgató dolog miatt keresik a hatóságok a férfit. A szombathelyi születésű Bokor László Jánost 2025 februárja óta körözik gyermekprostitúció bűntette miatt.

Egy év, nyolc körözés: ritka bűnügyi sorozat miatt keresnek egy tatabányai nőt a rendőrök. A rendőrség szerint a nő ellen kiadott elfogatóparancsok különböző ügyekhez kapcsolódnak, köztük lopás, kábítószer birtoklása és ittas járművezetés szerepel. Az adatok alapján mindegyik ügy önálló eljárásban indult, azonban az elkövető az idézéseknek nem tett eleget, ezért a hatóság országos szintű körözést adott ki ellene.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu