Tatabányai fogoly van szökésben, ne állítsa meg, azonnal telefonáljon
Egy fiatal férfi Tatabányán szökött meg a hatóságok elől, a rendőrség azonnal segítséget kér a lakosságtól. A fogolyszökés ügyében a Tatabányai Rendőrkapitányság folyamatosan frissíti az információkat.
A 22 éves, tatabányai születésű Drozdi Sándor ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután a férfi megszökött. A rendőrség közlése szerint a fogolyszökés súlyos bűncselekménynek minősül. Senki ne próbálja megállítani, hanem azonnal értesítse a hatóságokat!
Fogolyszökés részletei
Drozdi Sándor ellen a Tatabányai Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a férfi megszökött. A police.hu-n elérhető adatok szerint a körözött személy 2003. október 30-án született, magyar állampolgár, testalkata sovány, 176 - 180 cm magas, hullámos hajú, hosszsú arcú és kancsal szemállású.
A hatóság kéri, hogy bárki, aki információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a Tatabányai Rendőrkapitányságot a 36(34)515-777-es telefonszámon.
