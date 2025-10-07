Tatabányai fogoly van szökésben, ne állítsa meg, azonnal telefonáljon

A 22 éves, tatabányai születésű Drozdi Sándor ellen elfogatóparancsot adtak ki, miután a férfi megszökött. A rendőrség közlése szerint a fogolyszökés súlyos bűncselekménynek minősül. Senki ne próbálja megállítani, hanem azonnal értesítse a hatóságokat!

Fogolyszökés: Ha látja a képen szereplő férfit, azonnal hívj a hatóságokat

Forrás: police.hu

Fogolyszökés részletei

Drozdi Sándor ellen a Tatabányai Rendőrkapitányság adott ki elfogatóparancsot, mivel a férfi megszökött. A police.hu-n elérhető adatok szerint a körözött személy 2003. október 30-án született, magyar állampolgár, testalkata sovány, 176 - 180 cm magas, hullámos hajú, hosszsú arcú és kancsal szemállású.

A hatóság kéri, hogy bárki, aki információval rendelkezik a hollétéről, értesítse a Tatabányai Rendőrkapitányságot a 36(34)515-777-es telefonszámon.

