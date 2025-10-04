Kiderült egy újabb információ az Esztergomban talált holttestről

Mint megírtuk, az esztergomi holttest személyazonosságának felkutatásához már adtak néhány információt a rendőrök. Most kiderült az is, hol és ki találta meg az ismeretlen személyazonosságú holttestet.

Esztergomi holttest: kiderült, hol találták meg

Részletes leírás az esztergomi holttestről

A rendőrségi körözés szerint egy 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű férfi holttestét találták meg október 2-án. Haja a homlok két oldalán ritkásabb, a szemöldök sötétbarna helyenként ősz szálakkal vegyülő.

Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját.