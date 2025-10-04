1 órája
Kiderült egy újabb információ az Esztergomban talált holttestről
A rendőrség nemrég a lakosság segítségét kérte. Az ismeretlen esztergomi holttest azonosításhoz kértek segítséget, most újabb infókat árultak el.
Mint megírtuk, az esztergomi holttest személyazonosságának felkutatásához már adtak néhány információt a rendőrök. Most kiderült az is, hol és ki találta meg az ismeretlen személyazonosságú holttestet.
Részletes leírás az esztergomi holttestről
A rendőrségi körözés szerint egy 190 centiméter feletti testmagasságú, termetes alkatú, vállig érő, őszesbarna hajú, barna szemű férfi holttestét találták meg október 2-án. Haja a homlok két oldalán ritkásabb, a szemöldök sötétbarna helyenként ősz szálakkal vegyülő.
Külön ismertetőjegye a feltűnően vastag nyak, valamint a felül műfogsor, az alsó fogsor viszont saját.
A megtalált személy kék farmernadrágot, fekete bőrövvel, kék pólót madaras hímzéssel, fekete rácsozott mintájú pulóvert és fekete szövet–orkán anyagú kabátot viselt. Lábán fekete Salomon márkájú fehér cipő volt, kék-piros-kék csíkozású zoknival. Ruházatát fekete-fehér pöttyös kendő is kiegészítette.
Újabb részletek a holttest ügyében
A Kemma.hu kérdésére Marosán Angelika, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hol találták meg a testet. A férfi holttestét egy civil találta meg a Duna esztergomi szakaszán. Az illető tett bejelentést a rendőrség felé. Azt is elmondta, hogy a halál ideje megállapítására még vizsgálatok zajlanak.
Nem ez volt az első ismeretlen holttest a Dunában
Mint megírtuk, másfél hónapja a Duna sükösdi szakaszán húztak ki egy holttestet a vízből. A holttest a Dunában egy férfi alsóteste volt, csak a 111 centiméteres hosszú torzót találták meg. A holttest korát, pontos személyazonosságát és a halál időpontját az állapota miatt nem lehetett kideríteni.
Újabb holttest a Dunában: hátborzongató, ami a férfiből maradt
A nyár során mi is több hasonló esetről számoltunk be. Egy 27 éves férfi Dömösnél merült el, akinek holttestét több nappal később találták meg Visegrádnál. Esztergomnál a Dunában tűnt el rejtélyes körülmények között a 40 éves K. Ferenc.
Idén máshol is találtak azonosítatlan holttestet vármegyékben
Ismeretlen holttestet találtak június 28-án Komáromban. A közepes testalkatú, körülbelül 166–170 cm magas férfi barna, rövid hajú volt. Ruházata alapján fekete-fehér 43-as Adidas cipőt, Hottuna márkájú fekete rövidnadrágot és sötétkék Everlast ingpólót viselt, nyakában pedig Telenor feliratú kulcstartós nyakba akasztót találtak.
Március 25-én egy ismeretlen férfi holttestére bukkantak Bábolnán, a Kisbábolna puszta 1. szám alatti sorház egyik lakásában. A Komáromi Rendőrkapitányság vizsgálatot indított az ügyben, és kérik, hogy amennyiben bárki információval rendelkezik a személyről, akkor értesítse a Komáromi Rendőrkapitányságot.