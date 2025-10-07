Brutális gyilkosság Tatabányán: piszkavassal végzett áldozatával a nő

A Tatabányai Járásbíróság 2025. október 7-én hozott döntése értelmében újabb három hónappal, 2026. január 7-ig meghosszabbították annak a nőnek a letartóztatását, akit egy idős, mozgásában korlátozott személy halálával végződő emberölés ügyében gyanúsítanak. A bíróság a döntést a gyanúsított pszichés állapotával, a bűncselekmény elkövetésének körülményeivel és a bűnismétlés veszélyével indokolta. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így az még nem jogerős.

Piszkavassal gyilkolt a nő, emberölés miatt hosszabbították meg a letartóztatását

Fotó: ozguroral / Forrás: Getty Images

Részletek a brutális emberölés ügyében

A Dr. Stoller Katalin helyettes sajtószóvivő elmondta, a nő 2025. március 31-én, délután két óra körül a tatabányai otthonában piszkavassal támadt az ágyban fekvő, mozgásában korlátozott sértettre. A nyomozás szerint a gyanúsított indokolatlanul és különös kegyetlenséggel ütlegelte a férfit, akit 38 ütés ért, ebből 21 a fejét és a nyaki részét. A bántalmazást másnap is folytatta, a sértett pedig a súlyos sérülések következtében életét vesztette. A hatóságok a cselekmény elkövetését követően őrizetbe vették a nőt, akinek letartóztatását most újabb három hónappal hosszabbították meg.

