Letartóztatás

3 órája

Brutális gyilkosság Tatabányán: piszkavassal végzett áldozatával a nő

Címkék#Tatabányai Járásbíróság#gyilkosság#bűncselekmény

A Tatabányai Járásbíróság döntése alapján továbbra is rács mögött marad az a nő, akit különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt tartanak fogva.

Kemma.hu

A Tatabányai Járásbíróság 2025. október 7-én hozott döntése értelmében újabb három hónappal, 2026. január 7-ig meghosszabbították annak a nőnek a letartóztatását, akit egy idős, mozgásában korlátozott személy halálával végződő emberölés ügyében gyanúsítanak. A bíróság a döntést a gyanúsított pszichés állapotával, a bűncselekmény elkövetésének körülményeivel és a bűnismétlés veszélyével indokolta. A végzés ellen a gyanúsított és védője fellebbezést nyújtott be, így az még nem jogerős.

Piszkavassal gyilkolt a nő, emberölés miatt hosszabbították meg a letartóztatását
Fotó: ozguroral / Forrás:  Getty Images

Részletek a brutális emberölés ügyében

A Dr. Stoller Katalin helyettes sajtószóvivő elmondta, a nő 2025. március 31-én, délután két óra körül a tatabányai otthonában piszkavassal támadt az ágyban fekvő, mozgásában korlátozott sértettre. A nyomozás szerint a gyanúsított indokolatlanul és különös kegyetlenséggel ütlegelte a férfit, akit 38 ütés ért, ebből 21 a fejét és a nyaki részét. A bántalmazást másnap is folytatta, a sértett pedig a súlyos sérülések következtében életét vesztette. A hatóságok a cselekmény elkövetését követően őrizetbe vették a nőt, akinek letartóztatását most újabb három hónappal hosszabbították meg.

A közelmúltban történt komáromi gyilkosság az egész országot megrázta. De sajnos nem ez volt az egyedüli emberölés, ami a szűk hazánkban történt. Ezért összeszedtük, milyen gyilkosságok voltak Komárom-Esztergomban korábban.

Egy tatabányai áruházban történt rablás miatt ítélte el a bíróság egy férfit és élettársát. A rablás során a tolvajok nem riadtak vissza a biztonsági őr bántalmazásától sem. A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján a Tatabányai Járásbíróság rablás bűntette miatt börtönbüntetésre ítélte azt a férfit és nőt, akik 2023 májusában a tatabányai áruházban követtek el bűncselekményt. A bíróság döntése értelmében a férfi és a nő különböző mértékű szabadságvesztést kapott, emellett kártérítési kötelezettséget is róttak rájuk.

 

