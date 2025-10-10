október 10., péntek

Gedeon névnap

14°
+20
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb eltűnés a Pilisben

2 órája

Újabb tragédia fenyeget a Pilisben – napok óta keresik az eltűnt tanárt

Címkék#matektanár#Kaszás Nikolett#Miklovicz András

Néhány nappal azután, hogy a Pilisben eltűnt Kaszás Nikolettet holtan találták meg, most egy újabb embernek veszett nyoma ugyanitt. Az eltűnt tanár október 3-a óta nem adott életjelet magáról.

Kemma.hu

Az 55 éves zuglói matektanár, Miklovicz András október 3-án tűnt el, és azóta sem adott életjelet magáról – írj a kékvillogó.hu. A férfi aznap még együtt ebédelt édesanyjával, majd azt mondta, tanítani indul, ám azóta sem tért haza. Később megtalálták a telefonját, amelyből kiderült, hogy buszjegyet vásárolt a Pilis irányába. A rendőrség és önkéntes kutató-mentők jelenleg is nagy erőkkel keresik az eltűnt tanárt.

Az eltűnt tanár október 3-a óta nem ad magáról életjelet
Az eltűnt tanár október 3-a óta nem ad magáról életjelet
Forrás: kekfeny.net

Az eltűnt tanár korábban is a Pilisben került bajba

A mostani eltűnés különösen aggasztó, mivel Miklovicz András korábban már megpróbált végezni magával ugyanebben a térségben, akkor azonban még sikerült időben rátalálni. Most, hogy napok óta nincs nyoma, egyre nagyobb az aggodalom. A hatóságok mindenkit arra kérnek, aki információval rendelkezik az eltűnt tanárról, hogy jelentkezzen a rendőrségen.

Szeptemberben az egész országot megrázta a hír, Kaszás Nikolett holttestét megtalálták. Mint ismert, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett. Később tragikus módon ért véget a keresés, százötven méterre a túraútvonaltól találták meg a fiatal lány holttestét.

Később döbbenetes dolgot árult el Kaszás Nikolett ügyében egy közeli ismerős. A keresők elmondása szerint a test mellett egy palack volt, melyben fagyálló lehetett. Ám senki sem értette, miért követett volna el öngyilkosságot a lány. A család egyik közeli barátja szerint sokkoló dolgokra derült fény.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu