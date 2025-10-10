Újabb tragédia fenyeget a Pilisben – napok óta keresik az eltűnt tanárt

Az 55 éves zuglói matektanár, Miklovicz András október 3-án tűnt el, és azóta sem adott életjelet magáról – írj a kékvillogó.hu. A férfi aznap még együtt ebédelt édesanyjával, majd azt mondta, tanítani indul, ám azóta sem tért haza. Később megtalálták a telefonját, amelyből kiderült, hogy buszjegyet vásárolt a Pilis irányába. A rendőrség és önkéntes kutató-mentők jelenleg is nagy erőkkel keresik az eltűnt tanárt.

Az eltűnt tanár október 3-a óta nem ad magáról életjelet

Az eltűnt tanár korábban is a Pilisben került bajba

A mostani eltűnés különösen aggasztó, mivel Miklovicz András korábban már megpróbált végezni magával ugyanebben a térségben, akkor azonban még sikerült időben rátalálni. Most, hogy napok óta nincs nyoma, egyre nagyobb az aggodalom. A hatóságok mindenkit arra kérnek, aki információval rendelkezik az eltűnt tanárról, hogy jelentkezzen a rendőrségen.

Szeptemberben az egész országot megrázta a hír, Kaszás Nikolett holttestét megtalálták. Mint ismert, a Pilisben tűnt el nyom nélkül a 27 éves túrázó nő még szeptember 7-én, aki a hatóságok tudomása szerint a Spartacus-ösvényen járt. Volt olyan túrázó, aki találkozott is vele Pilisszentlászló közelében. Sőt, a túra utáni éjszaka folyamán még kommunikált is párjával a közösségi média profilján keresztül. Ám ezt követően nyoma veszett. Később tragikus módon ért véget a keresés, százötven méterre a túraútvonaltól találták meg a fiatal lány holttestét.