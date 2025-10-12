Egyre nagyobb az aggodalom az eltűnt mentős miatt, már 4 napja keresik

Még mindig keresik Jurák Krisztiánt az eltűnt mentőst, aki az esztergomi mentőállomás vezetője. A 49 éves férfi október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták.

Hatalmas az aggodalom az eltűnt mentős miatt

Forrás: police.hu

Az eltűnt mentősről a bajtársai is megszólaltak

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, az eltűnt férfi Krisztián több mint húsz éve dolgozott már az Országos Mentőszolgálatnak. Munkatársai szerint olyan ember volt, aki mindenkit ismert, mindenkinek segített. A bajtársai arról is beszámoltak, hogy az elmúlt időben milyen nehézségek voltak a mentős életében.