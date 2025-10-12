36 perce
Egyre nagyobb az aggodalom az eltűnt mentős miatt, már 4 napja keresik
Már negyedik napja keresik az esztergomi mentőállomás vezetőjét. Utoljára a Dunánál látták az eltűnt mentőst Jurák Krisztiánt.
Még mindig keresik Jurák Krisztiánt az eltűnt mentőst, aki az esztergomi mentőállomás vezetője. A 49 éves férfi október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták.
Az eltűnt mentősről a bajtársai is megszólaltak
Ahogyan arról mi is beszámoltunk, az eltűnt férfi Krisztián több mint húsz éve dolgozott már az Országos Mentőszolgálatnak. Munkatársai szerint olyan ember volt, aki mindenkit ismert, mindenkinek segített. A bajtársai arról is beszámoltak, hogy az elmúlt időben milyen nehézségek voltak a mentős életében.
Az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán tett közzé egy posztot, amiben leírták, hogy mély megdöbbenéssel és fájdalommal értesültek a történtekről. És abban reménykednek, hogy a bajtársunk talán mégis épségben van.
