Megrázó eltűnés Esztergomban: hetek óta nincs meg ez a 17 éves lány

Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást folytat Györgye Mária eltűnése kapcsán. A police.hu közleménye szerint a 17 éves eltűnt lány július 31-én engedéllyel távozott az esztergomi gyermekotthonból. Ám oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A keresés pedig azóta is tart.

Az eltűnt lány, Györgye Mária már hónapok óta nincs meg

Forrás: police.hu

Eltűnt lány ügyében tart még mindig a körözés

Györgye Mária 155-160 centiméter magas, átlagos testalkatú, fekete hullámos és hosszú hajú, szögletes arcú, és sötétbarna szemű.

A rendőrség várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható eltűnt fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

További eltűnt emberek a megyéből

A napokban egy 72 éves idős nő miatt indult rendőrségi keresés Komáromban, miután szomszédja bejelentette, hogy nem tért haza sétájából. A rendőrök széles körben kezdték meg a kutatást a demens hölgy után.