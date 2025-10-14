24 perce
Megrázó eltűnés Esztergomban: hetek óta nincs meg ez a 17 éves lány
Már több mint két hónapja nyoma veszett egy 17 éves fiatalnak. A rendőrség most a lakosság segítségét kéri az eltűnt lány megtalálásához.
Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást folytat Györgye Mária eltűnése kapcsán. A police.hu közleménye szerint a 17 éves eltűnt lány július 31-én engedéllyel távozott az esztergomi gyermekotthonból. Ám oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A keresés pedig azóta is tart.
Eltűnt lány ügyében tart még mindig a körözés
Györgye Mária 155-160 centiméter magas, átlagos testalkatú, fekete hullámos és hosszú hajú, szögletes arcú, és sötétbarna szemű.
A rendőrség várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható eltűnt fiatal lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.
Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
További eltűnt emberek a megyéből
A napokban egy 72 éves idős nő miatt indult rendőrségi keresés Komáromban, miután szomszédja bejelentette, hogy nem tért haza sétájából. A rendőrök széles körben kezdték meg a kutatást a demens hölgy után.
Sajnos továbbra sem került elő az esztergomi mentőállomás eltűnt vezetője, Jurák Krisztiánt. A 49 éves férfi még október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában, azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták.
Egyre nagyobb az aggodalom az eltűnt mentős miatt, már 4 napja keresik
A Komáromi Rendőrkapitányság emellett eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése ügyében is, aki szeptember 22-én engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.