Megint nyoma veszett egy fiatalnak Oroszlányban +fotó
Rövid időn belül másodszor keresi ugyanazt a fiatalt a rendőrség. Mondjuk, mit lehet tudni az eltűnt lányról.
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina kapcsán, akinek nyoma veszett. A 13 éves eltűnt lány október 13-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta meg a police.hu.
Az eltűnt lány ismertetőjegyei
Az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
Rövid idő alatt ez a második alkalom, hogy nyoma veszik Krüpl Karolina Jozefinának. Ahogyan azt korábban megírtuk, október elején is felkerült a lány a rendőrség körözési listájára, ahol az eltűnt embereket tartják számon.
Emellett egy másik fiatalt is keresnek a rendőrök a környéken. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság ugyanis eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán is. A 17 éves fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
