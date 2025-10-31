Megint nyoma veszett egy fiatalnak Oroszlányban +fotó

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina kapcsán, akinek nyoma veszett. A 13 éves eltűnt lány október 13-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta meg a police.hu.

Az eltűnt lány felderítésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Rövid idő alatt ez a második alkalom, hogy nyoma veszik Krüpl Karolina Jozefinának. Ahogyan azt korábban megírtuk, október elején is felkerült a lány a rendőrség körözési listájára, ahol az eltűnt embereket tartják számon.