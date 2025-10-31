október 31., péntek

Eltűnt

1 órája

Megint nyoma veszett egy fiatalnak Oroszlányban +fotó

Címkék#rendőrség#eltűnt fiatal személy#eltűnt lány#körözés#eltűnt

Rövid időn belül másodszor keresi ugyanazt a fiatalt a rendőrség. Mondjuk, mit lehet tudni az eltűnt lányról.

Kemma.hu

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina kapcsán, akinek nyoma veszett. A 13 éves eltűnt lány október 13-án az oroszlányi gyermekotthonból engedély nélkül távozott, oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik – írta meg a police.hu.

Az eltűnt lány felderítésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 160 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Rövid idő alatt ez a második alkalom, hogy nyoma veszik Krüpl Karolina Jozefinának. Ahogyan azt korábban megírtuk, október elején is felkerült a lány a rendőrség körözési listájára, ahol az eltűnt embereket tartják számon.

Emellett egy másik fiatalt is keresnek a rendőrök a környéken. Az Oroszlányi Rendőrkapitányság ugyanis eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán is. A 17 éves fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

 

