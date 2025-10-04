1 órája
Három hete tűnt el ez a fiatal lány Komáromból, minden információ kulcsfontosságú lehet
A komáromi rendőrség eljárást indított Nádasdi Angyal Áldáska eltűnése ügyében. Az eltűnt lány ügyében a hatóság a lakosság segítségét kéri, minden információra szükség van!
A 15 éves Nádasdi Angyal Áldáska szeptember 12-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de oda nem tért vissza. A police.hu közleménye szerint az eltűnt lány azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Részletek az eltűnt lányról
A lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú és kék szemű.
Bejelentést a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet tenni, névtelenség megőrzése mellett pedig a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központ segélyhívón.
A Komáromi Rendőrkapitányság hangsúlyozza, minden perc számít a lány megtalálásában, ezért kéri a lakosságot, hogy bárki, aki látni véli, azonnal forduljon a hatóságokhoz.
További eltűntek, akiket a rendőrség nagy erőkkel keres
A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Lassan egy hónapja eltűnt ez a fiatal lány, a rendőrség is nagy erőkkel keresi
Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.
Rejtélyes körülmények között tűnt el a magyar nő a külföldi reptérről
Eltűnt lány miatt aggódnak Tatabányán, fél éve életjelet sem ad Alexa. A rendőrség a fiatal lány eltűnése kapcsán a lakosság segítségét kéri. Az eltűnt lányt április óta nem látta senki.
Eltűnt lány miatt aggódnak Tatabányán, fél éve életjelet sem ad Alexa