Nyoma veszett

1 órája

Félelmetes ismétlődés: megint keresik a 16 éves komáromi lányt

Egy 16 éves tinédzser ismét nyomtalanul eltűnt Komáromból. Az eltűnt lány szeptember végén hagyta el a gyermekotthont, azóta nem adott életjelet magáról.

Kemma.hu

Ismét egy eltűnt lány miatt fordult a nyilvánossághoz a Komáromi Rendőrkapitányság. A 16 éves Lakatos Mária szeptember végén engedély nélkül távozott a gyermekotthonból, és azóta sem tért vissza. Mivel a tinédzser korábban is eltűnt már, a rendőrség most különösen kéri a lakosság segítségét a megtalálásához.

eltűnt lány
Az eltűnt lány ügyében várja a rendőrség a lakosság segítségét
Forrás:  police.hu

Mit lehet tudni az eltűnt lányról?

Lakatos Mária története sajnos nem új a hatóságok előtt: idén nyáron, június 16-án is távozott már a gyermekotthonból, akkor engedéllyel hagyta el az intézményt, ám nem tért vissza. Néhány héttel később végül megtalálták, de most ismét nyoma veszett. A lány szeptember 25-én tűnt el újra, azóta sem adott életjelet magáról. A rendőrség leírása szerint Mária körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú és kék szemű – olvasható a police.hu oldalán.

A hatóságok minden apró információnak nagy hasznát vehetik, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha felismerik a lányt, vagy tudják, hol lehet, azonnal jelezzék a rendőrség felé. Bejelentést lehet tenni a +36-34-517-777-es telefonszámon, névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú-vonalon, vagy a 112-es segélyhívón.

Nem ez az egyetlen eltűnt fiatal a térségben

A közelmúltban más fiatalok is eltűntek a térségből. Az esztergomi gyermekotthonból még július 31-én távozott engedéllyel Györgye Mária, egy 17 éves lány, aki azonban nem tért vissza. Azóta ő is eltűntként szerepel a rendőrség nyilvántartásában. A fiatal lány 155–160 cm magas, fekete, hullámos hajú, szögletes arcú és sötétbarna szemű – a rendőrség az ő ügyében is kéri a lakosság közreműködését.

A mentős eltűnése országos összefogást indított

Súlyos tragédia árnyékolja be Esztergomot is: már több mint egy hete keresik Jurák Krisztiánt, az esztergomi mentőállomás vezetőjét. A 49 éves mentős október 9-én tűnt el a Duna partjáról, és azóta sem sikerült a nyomára bukkanni. A police.hu oldalon továbbra is szerepel a neve és fényképe az eltűnt személyek között – a beszámolók szerint eltűnése napján sötét melegítőnadrágot, szürke felsőt és sapkát viselt.

A tragédia következményeit a családja is nehezen viseli. Jurák Krisztián az édesanyjával élt, akinek most minden eddiginél nagyobb szüksége van támogatásra. A Mentő Baj-Társ Alapítvány és a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége közösen indított adománygyűjtést az édesanya megsegítésére. A kampány célja, hogy legalább az anyagi terheket enyhítsék ebben a fájdalmas időszakban.

 

