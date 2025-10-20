Félelmetes ismétlődés: megint keresik a 16 éves komáromi lányt

Ismét egy eltűnt lány miatt fordult a nyilvánossághoz a Komáromi Rendőrkapitányság. A 16 éves Lakatos Mária szeptember végén engedély nélkül távozott a gyermekotthonból, és azóta sem tért vissza. Mivel a tinédzser korábban is eltűnt már, a rendőrség most különösen kéri a lakosság segítségét a megtalálásához.

Az eltűnt lány ügyében várja a rendőrség a lakosság segítségét

Forrás: police.hu

Mit lehet tudni az eltűnt lányról?

Lakatos Mária története sajnos nem új a hatóságok előtt: idén nyáron, június 16-án is távozott már a gyermekotthonból, akkor engedéllyel hagyta el az intézményt, ám nem tért vissza. Néhány héttel később végül megtalálták, de most ismét nyoma veszett. A lány szeptember 25-én tűnt el újra, azóta sem adott életjelet magáról. A rendőrség leírása szerint Mária körülbelül 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szőke hajú és kék szemű – olvasható a police.hu oldalán.

A hatóságok minden apró információnak nagy hasznát vehetik, ezért arra kérnek mindenkit, hogy ha felismerik a lányt, vagy tudják, hol lehet, azonnal jelezzék a rendőrség felé. Bejelentést lehet tenni a +36-34-517-777-es telefonszámon, névtelenül a 06-80-555-111-es Telefontanú-vonalon, vagy a 112-es segélyhívón.

Nem ez az egyetlen eltűnt fiatal a térségben

A közelmúltban más fiatalok is eltűntek a térségből. Az esztergomi gyermekotthonból még július 31-én távozott engedéllyel Györgye Mária, egy 17 éves lány, aki azonban nem tért vissza. Azóta ő is eltűntként szerepel a rendőrség nyilvántartásában. A fiatal lány 155–160 cm magas, fekete, hullámos hajú, szögletes arcú és sötétbarna szemű – a rendőrség az ő ügyében is kéri a lakosság közreműködését.