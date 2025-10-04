1 órája
Lassan egy hónapja eltűnt ez a fiatal lány, a rendőrség is nagy erőkkel keresi
Jelentkezzen, ha látja a Komáromból eltűnt 16 éves lányt!
A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Az eltűnt lány ismertetőjegyei
Az eltűnt lány 158 centiméter magas, barna szeme, barna haja van, vékony testalkatú. Különös ismertetőjele, hogy jobb kezén egy plusz hüvelykujj van.
A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.
Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, vagy személyesen a rendőrségen.
