október 4., szombat

Ferenc névnap

-2°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

1 órája

Lassan egy hónapja eltűnt ez a fiatal lány, a rendőrség is nagy erőkkel keresi

Címkék#közlemény#rendőrség#Komáromi Rendőrkapitányság#Police hu#eltűnt lány#lány#eltűnt

Jelentkezzen, ha látja a Komáromból eltűnt 16 éves lányt!

Kemma.hu

A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az eltűnt lány arcképe
Az eltűnt lány arcképe
Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 158 centiméter magas, barna szeme, barna haja van, vékony testalkatú. Különös ismertetőjele, hogy jobb kezén egy plusz hüvelykujj van.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. 

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, vagy személyesen a rendőrségen.

További eltűntek, akiket a rendőrség keres

Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.

A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán is. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu