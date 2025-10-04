Lassan egy hónapja eltűnt ez a fiatal lány, a rendőrség is nagy erőkkel keresi

A police.hu közleménye szerint a Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Az eltűnt lány arcképe

Forrás: police.hu

Az eltűnt lány ismertetőjegyei

Az eltűnt lány 158 centiméter magas, barna szeme, barna haja van, vékony testalkatú. Különös ismertetőjele, hogy jobb kezén egy plusz hüvelykujj van.

A Komáromi Rendőrkapitányság várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható lány tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, vagy személyesen a rendőrségen.

További eltűntek, akiket a rendőrség keres

Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.