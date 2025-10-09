Eltűnt a 13 éves kislány, jelentkezzen, ha látta!

A 13 éves lány szeptember 22-én engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik - áll a police.hu oldalán. A rendőrség kiemeli, hogy bármilyen információ segíthet az eltűnt lány biztonságos előkerítésében.

Az eltűnt lány felderítésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Részletek az eltűnt lány ügyéről

A Krüpl Karolina Jozefina 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.

Bejelentést a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet tenni, névtelenség megőrzése mellett pedig a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központi segélyhívón.





További eltűnt személyek

A közelmúltban egy másik eltűnt fiatal lányról is írtunk. A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt gyerek Jónás Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú.

Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.