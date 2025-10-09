október 9., csütörtök

Dénes névnap

17°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

35 perce

Eltűnt a 13 éves kislány, jelentkezzen, ha látta!

Címkék#rendőrség#eltűnt fiatal személy#gyermekotthon

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése ügyében. Az eltűnt lány felkutatásához a hatóság a lakosság segítségét kéri – minden információ számít.

Kemma.hu

A 13 éves lány szeptember 22-én engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik - áll a police.hu oldalán. A rendőrség kiemeli, hogy bármilyen információ segíthet az eltűnt lány biztonságos előkerítésében.

Az eltűnt lány felderítésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri
Az eltűnt lány felderítésében a rendőrség a lakosság segítségét kéri

Részletek az eltűnt lány ügyéről

 A Krüpl Karolina Jozefina 160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor fekete nadrágot, fekete pólót, valamint Fila cipőt viselt.

Bejelentést a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet tenni, névtelenség megőrzése mellett pedig a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központi segélyhívón. 


 

További eltűnt személyek

A közelmúltban egy másik eltűnt fiatal lányról is írtunk. A Tatabányai Rendőrkapitányság eljárást folytat Jónás Alexa eltűnése kapcsán. A 17 éves eltűnt lány április 24-én engedély nélkül távozott a budapesti befogadóhelyéről, azonban oda nem tért vissza, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Az eltűnt gyerek Jónás Alexa 160 cm magas, sötétbarna hajú, barna szemű, vékony testalkatú.

Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu