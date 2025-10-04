Három hete tűnt el ez a fiatal lány Komáromból, minden információ kulcsfontosságú lehet

A 15 éves Nádasdi Angyal Áldáska szeptember 12-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de oda nem tért vissza. A police.hu közleménye szerint az eltűnt lány azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A rendőrség minden követ megmozgat az eltűnt lány felderítéséért

Részletek az eltűnt lányról

A lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú és kék szemű.

Bejelentést a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet tenni, névtelenség megőrzése mellett pedig a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központ segélyhívón.

A Komáromi Rendőrkapitányság hangsúlyozza, minden perc számít a lány megtalálásában, ezért kéri a lakosságot, hogy bárki, aki látni véli, azonnal forduljon a hatóságokhoz.

