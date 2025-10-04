október 4., szombat

Ferenc névnap

+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körözés

2 órája

Három hete tűnt el ez a fiatal lány Komáromból, minden információ kulcsfontosságú lehet

Címkék#közlemény#rendőrség#Komáromi Rendőrkapitányság#Nádasdi Angyal Áldáska

A komáromi rendőrség eljárást indított Nádasdi Angyal Áldáska eltűnése ügyében. Az eltűnt lány ügyében a hatóság a lakosság segítségét kéri, minden információra szükség van!

Kemma.hu

A 15 éves Nádasdi Angyal Áldáska szeptember 12-én engedéllyel távozott a komáromi gyermekotthonból, de oda nem tért vissza. A police.hu közleménye szerint az eltűnt lány azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

A rendőrség minden követ megmozgat az eltűnt lány felderítéséért
A rendőrség minden követ megmozgat az eltűnt lány felderítéséért
Forrás:  police.hu

Részletek az eltűnt lányról

A lány 162 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú barna hajú és kék szemű. 

Bejelentést a 06/34-517-777-es telefonszámon lehet tenni, névtelenség megőrzése mellett pedig a 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámon, valamint a 112-es központ segélyhívón.

A Komáromi Rendőrkapitányság hangsúlyozza, minden perc számít a lány megtalálásában, ezért kéri a lakosságot, hogy bárki, aki látni véli, azonnal forduljon a hatóságokhoz.

További eltűntek, akiket a rendőrség nagy erőkkel keres

A Komáromi Rendőrkapitányság eljárást folytat Kolompár Jázmin eltűnése kapcsán. A 16 éves eltűnt lány szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Egy magyar nő rejtélyes körülmények között tűnt el a dohai repülőtéren, miután Zanzibárról Budapestre tartott. Felföldi Ágota nyomát szeptember vége óta nem találják, a rendőrség körözést adott ki, családja pedig a nyilvánosság segítségét kéri.

Eltűnt lány miatt aggódnak Tatabányán, fél éve életjelet sem ad Alexa. A rendőrség a fiatal lány eltűnése kapcsán a lakosság segítségét kéri. Az eltűnt lányt április óta nem látta senki.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu