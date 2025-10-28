október 28., kedd

Nyoma veszett

1 órája

Újabb kamasznak veszett nyoma: ezt a lányt keresik mindenhol a rendőrök

Eltűnt egy 17 éves lány Komáromban, aki október 24-e óta nem adott életjelet magáról. A Komáromi Rendőrkapitányság most a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

Kemma.hu

Eltűnt kiskorút keresnek a komáromi rendőrök A police.hu hivatalos adatai szerint a tatabányai születésű Poczók Letícia Erika október 24-én tűnt el, és azóta nem adott magáról életjelet.

eltűnt kiskorú Komáromban
Eltűnt kiskorú Komáromban: 17 éves lány után folyik a hajsza
Forrás: police.hu

Hol jelezhetem, ha láttam az eltűnt kiskorút?

A körözést a lány után a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, és minden gyanús információt jelentsenek a rendőrségnek.

Aki tehát információval rendelkezik az eltűnt kiskorú hollétéről, az jelezze a Komáromi Rendőrkapitányságnak személyesen a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen vagy a 36(34)541-020 telefonszámon. A rendőrség emellett kiemeli, hogy azonnali bejelentés életmentő lehet, és minden információ segíti a lány gyors megtalálását.

Nem Letícia az egyetlen az országos körözési listán vármegyénkből. Egy másik eltűnt lány miatt is a nyilvánossághoz fordult a Komáromi Rendőrkapitányság. A 16 éves Lakatos Mária szeptember végén engedély nélkül távozott a gyermekotthonból, és azóta sem tért vissza. Mivel a tinédzser korábban is eltűnt már, a rendőrség most különösen kéri az emberek segítségét a megtalálásához.

 

