Újabb kamasznak veszett nyoma: ezt a lányt keresik mindenhol a rendőrök

Eltűnt kiskorút keresnek a komáromi rendőrök A police.hu hivatalos adatai szerint a tatabányai születésű Poczók Letícia Erika október 24-én tűnt el, és azóta nem adott magáról életjelet.

Eltűnt kiskorú Komáromban: 17 éves lány után folyik a hajsza

Forrás: police.hu

Hol jelezhetem, ha láttam az eltűnt kiskorút?

A körözést a lány után a Komáromi Rendőrkapitányság rendelte el. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, és minden gyanús információt jelentsenek a rendőrségnek.

Aki tehát információval rendelkezik az eltűnt kiskorú hollétéről, az jelezze a Komáromi Rendőrkapitányságnak személyesen a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen vagy a 36(34)541-020 telefonszámon. A rendőrség emellett kiemeli, hogy azonnali bejelentés életmentő lehet, és minden információ segíti a lány gyors megtalálását.

Nem Letícia az egyetlen az országos körözési listán vármegyénkből. Egy másik eltűnt lány miatt is a nyilvánossághoz fordult a Komáromi Rendőrkapitányság. A 16 éves Lakatos Mária szeptember végén engedély nélkül távozott a gyermekotthonból, és azóta sem tért vissza. Mivel a tinédzser korábban is eltűnt már, a rendőrség most különösen kéri az emberek segítségét a megtalálásához.