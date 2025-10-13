Versenyfutás az idővel: demens idős nőnek veszett nyoma Komáromban

Szolgálati helyére tartva lett figyelmes az úton gyalogló nőre az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka. Az eltűnt idős nő már kimerült volt, amikor rátaláltak.

Eltűnt idős nő után folyt a hajsza Komáromban

Forrás: police.hu

A police.hu közleménye szerint október 6-án késő délután érkezett a bejelentés a rendőrségre. Az asszonyt aznap délben látták utoljára a komáromi Monostori Erőd környékén sétálni, azóta azonban nem tért haza. A bejelentő elmondta, hogy a keresett nő egyedül él, demenciával küzd, és nincs nála mobiltelefon sem, így különösen aggódott érte.

A komáromi rendőrök azonnal megkezdték a keresést, személyleírás és ruházat alapján. A kutatás közben Pogrányi Zsolt rendőr százados, az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka szolgálati helyére tartott, amikor az Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon észrevette az út szélén sétáló idős hölgyet.

A százados megállt, és felismerte a keresett személyt. Az asszony kimerült volt, fájlalta a lábát, és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre. Pogrányi Zsolt azonnal a saját autójába ültette, hogy felmelegedhessen, majd értesítette a mentőszolgálatot. A kiérkező mentősök további vizsgálatokra kórházba szállították az idős nőt.

