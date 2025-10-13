október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

17°
+20
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Eltűnt

41 perce

Versenyfutás az idővel: demens idős nőnek veszett nyoma Komáromban

Címkék#eltűnt nő#demens#körözés#komáromi rendőrök#eltűnt

Egy 72 éves eltűnt idős nő miatt indult rendőrségi keresés Komáromban, miután szomszédja bejelentette, hogy nem tért haza sétájából. A rendőrök széles körben kezdték meg a kutatást utána

Kemma.hu

Szolgálati helyére tartva lett figyelmes az úton gyalogló nőre az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka. Az eltűnt idős nő már kimerült volt, amikor rátaláltak.

sziréna, rendőrség, eltűnt idős nő
Eltűnt idős nő után folyt a hajsza Komáromban
Forrás:  police.hu

Eltűnt idős nő után zajlott a rendőrségi hajsza

A police.hu közleménye szerint október 6-án késő délután érkezett a bejelentés a rendőrségre. Az asszonyt aznap délben látták utoljára a komáromi Monostori Erőd környékén sétálni, azóta azonban nem tért haza. A bejelentő elmondta, hogy a keresett nő egyedül él, demenciával küzd, és nincs nála mobiltelefon sem, így különösen aggódott érte.

A komáromi rendőrök azonnal megkezdték a keresést, személyleírás és ruházat alapján. A kutatás közben Pogrányi Zsolt rendőr százados, az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka szolgálati helyére tartott, amikor az Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon észrevette az út szélén sétáló idős hölgyet.

A százados megállt, és felismerte a keresett személyt. Az asszony kimerült volt, fájlalta a lábát, és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre. Pogrányi Zsolt azonnal a saját autójába ültette, hogy felmelegedhessen, majd értesítette a mentőszolgálatot. A kiérkező mentősök további vizsgálatokra kórházba szállították az idős nőt.

Továbbra sincs meg az eltűnt mentős

Még mindig keresik Jurák Krisztiánt eltűnt mentőst, aki az esztergomi mentőállomás vezetője. A 49 éves férfi október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták.

A Komáromi Rendőrkapitányság emellett eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése ügyében is. A 13 éves lány szeptember 22-én engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu