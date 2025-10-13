41 perce
Versenyfutás az idővel: demens idős nőnek veszett nyoma Komáromban
Egy 72 éves eltűnt idős nő miatt indult rendőrségi keresés Komáromban, miután szomszédja bejelentette, hogy nem tért haza sétájából. A rendőrök széles körben kezdték meg a kutatást utána
Szolgálati helyére tartva lett figyelmes az úton gyalogló nőre az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka. Az eltűnt idős nő már kimerült volt, amikor rátaláltak.
Eltűnt idős nő után zajlott a rendőrségi hajsza
A police.hu közleménye szerint október 6-án késő délután érkezett a bejelentés a rendőrségre. Az asszonyt aznap délben látták utoljára a komáromi Monostori Erőd környékén sétálni, azóta azonban nem tért haza. A bejelentő elmondta, hogy a keresett nő egyedül él, demenciával küzd, és nincs nála mobiltelefon sem, így különösen aggódott érte.
A komáromi rendőrök azonnal megkezdték a keresést, személyleírás és ruházat alapján. A kutatás közben Pogrányi Zsolt rendőr százados, az Ács–Bábolnai Rendőrőrs parancsnoka szolgálati helyére tartott, amikor az Ács és Nagyigmánd közötti, sötét, erdős útszakaszon észrevette az út szélén sétáló idős hölgyet.
A százados megállt, és felismerte a keresett személyt. Az asszony kimerült volt, fájlalta a lábát, és nem tudta megmondani, hol van, illetve hogyan került otthonától mintegy húsz kilométerre. Pogrányi Zsolt azonnal a saját autójába ültette, hogy felmelegedhessen, majd értesítette a mentőszolgálatot. A kiérkező mentősök további vizsgálatokra kórházba szállították az idős nőt.
Továbbra sincs meg az eltűnt mentős
Még mindig keresik Jurák Krisztiánt eltűnt mentőst, aki az esztergomi mentőállomás vezetője. A 49 éves férfi október 9-én csütörtökön tűnt el a Dunában azóta nem találják. A police.hu oldalán még mindig kint a fotója az eltűnt személyek között, utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke felsőben és sapkában látták.
Egyre nagyobb az aggodalom az eltűnt mentős miatt, már 4 napja keresik
A Komáromi Rendőrkapitányság emellett eljárást folytat Krüpl Karolina Jozefina eltűnése ügyében is. A 13 éves lány szeptember 22-én engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.