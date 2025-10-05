48 perce
Eltűnt egy kamasz Tatabányán: világoskék szeme segíthet a megtalálásában
A tatabányai rendőrök égre földre keresik a fiút. Itt vannak a pontos információk és a fotó az eltűnt fiúról. Most minden perc számít.
Segítsetek megtalálni ezt a 16 éves eltűnt fiút, akit a Tatabányai Rendőrkapitányság keres. A körözési adatlapja szerint néhány napja tűnt el, gyorsan kell lépni.
Eltűnt fiú: a tatabányai rendőrök keresik
Október 3-a óta a rendőrség is keresi Székely Márkot, aki 2009. december 4-én született Budapesten. A 176-180 centiméer magas fiúnak barna haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke melegítőnadrágot, fekete pólót viselt. A rendőrség az eltűnt fiú fotóját is közölte.
Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
A térségben több eltűnt gyereket is keresnek. Egy komáromi kislányról 3 hete nem tudnak semmit. Ismeretlen helyre távozott, keresik.
Három hete tűnt el ez a fiatal lány Komáromból, minden információ kulcsfontosságú lehet
Szintén Komáromból tűnt el az a testvérpár, akik a helyi gyerekotthonból ment el szó nélkül.
Segíts megtalálni! Eltűnt két gyermek Komáromban, nyomtalanul szívódtak fel
A 17 évs Alexa pedig fél éve nem ad magáról életjelet. A tatabányai lány Budapesten élt, de onnan megszökött.
Eltűnt lány miatt aggódnak Tatabányán, fél éve életjelet sem ad Alexa