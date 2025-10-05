Eltűnt egy kamasz Tatabányán: világoskék szeme segíthet a megtalálásában

Segítsetek megtalálni ezt a 16 éves eltűnt fiút, akit a Tatabányai Rendőrkapitányság keres. A körözési adatlapja szerint néhány napja tűnt el, gyorsan kell lépni.

Eltűnt fiút keres a tatabányai rendőrség

Forrás: police.hu

Eltűnt fiú: a tatabányai rendőrök keresik

Október 3-a óta a rendőrség is keresi Székely Márkot, aki 2009. december 4-én született Budapesten. A 176-180 centiméer magas fiúnak barna haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke melegítőnadrágot, fekete pólót viselt. A rendőrség az eltűnt fiú fotóját is közölte.

Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Eltűnt fiú, Székely Márk

A térségben több eltűnt gyereket is keresnek. Egy komáromi kislányról 3 hete nem tudnak semmit. Ismeretlen helyre távozott, keresik.