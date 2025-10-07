1 órája
Az egész ország a tatabányán eltűnt fiú miatt aggódik, de valaki a plázában látta
Még mindig keresik a gyönyörű világoskék szemű fiút a tatabányai rendőrök. Nagyon sokan aggódnak az eltűnt fiú miatt, és nem értik mi történhetett vele, valaki pedig arról írt, hogy látta a fiút.
Ahogyan arról a napokban beszámoltunk a tatabányai rendőrök égre földre keresnek egy eltűnt fiút. Október 3-án tűnt el a 16 éves Székely Márk. Az eltűnt tinédzser 176-180 centiméter magas, barna haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke melegítőnadrágot, fekete pólót viselt.
Az eltűnt fiúért sokan aggódnak
A kemma.hu Facebook-oldalán is megosztottuk a fiú képét. A posztra rengeteg reakció érkezett: több mint kétezren osztották meg, és 144 hozzászólás született. A kommentekben sokan leírták, honnan osztották tovább a bejegyzést – nagyon sokan Komárom-Esztergom vármegyéből, de voltak, akik Miskolcról, Budapestről vagy Siófokról írtak. A hozzászólások között sokan aggodalmukat is kifejezték, szerintük mostanában túl sok gyermek tűnik el. Volt, aki azt írta, látni vélte a fiút.
A plázában szokott leni
– írta egy férfi a hozzászólásokban.
És rengetegen remélik, hogy Márk épségben hazatér.
Istenem mi van itt. Remélem megkerül.
Az Úr legyen vele,és vigyázzon rá addig is míg meg találják.
Minél előbb kerülj meg, épségben várnak haza!
Helyes, okosnak tűnő fiúcska, várnak szeretettel, igyekezz hazafelé.
Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
A komáromi rendőrök pedig egy eltűnt lányt keresnek, aki már egy hónapja eltűnt. A 16 éves Kolompár Jázmin szeptember 5-én engedély nélkül távozott a bajai gyermekotthonból, oda nem tért vissza, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
