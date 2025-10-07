Az egész ország a tatabányán eltűnt fiú miatt aggódik, de valaki a plázában látta

Ahogyan arról a napokban beszámoltunk a tatabányai rendőrök égre földre keresnek egy eltűnt fiút. Október 3-án tűnt el a 16 éves Székely Márk. Az eltűnt tinédzser 176-180 centiméter magas, barna haja és kék szeme van. Eltűnésekor szürke melegítőnadrágot, fekete pólót viselt.

Eltűnt fiút keres a tatabányai rendőrség

Forrás: police.hu

Az eltűnt fiúért sokan aggódnak

A kemma.hu Facebook-oldalán is megosztottuk a fiú képét. A posztra rengeteg reakció érkezett: több mint kétezren osztották meg, és 144 hozzászólás született. A kommentekben sokan leírták, honnan osztották tovább a bejegyzést – nagyon sokan Komárom-Esztergom vármegyéből, de voltak, akik Miskolcról, Budapestről vagy Siófokról írtak. A hozzászólások között sokan aggodalmukat is kifejezték, szerintük mostanában túl sok gyermek tűnik el. Volt, aki azt írta, látni vélte a fiút.

A plázában szokott leni

– írta egy férfi a hozzászólásokban.