Eltűnt tinédzsert keresnek az oroszlányi rendőrök: hónapok óta nem adott magáról életjelet

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán, akinek nyoma veszett. A 17 éves eltűnt fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Nagy erőkkel keresik a rendőrök az Oroszlányban eltűnt fiút

Forrás: police.hu

Eltűnt fiú Oroszlányban: ezt lehet róla tudni

A police.hu közleménye szerint az eltűnt fiú 170 centiméter magas, barna szemű, fekete, oldalt rövid, felül hosszú haja van. Eltűnésekor rövid ujjú pólót, sötét melegítő alsót és sportcipőt viselt.

A rendőrség várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Nekik is nyoma veszett a vármegyében

A komáromi rendőrök is nagy erőkkel keresnek egy fiatalt. Mint ismert, a police.hu hivatalos adatai szerint a tatabányai születésű Poczók Letícia Erika október 24-én tűnt el, és azóta nem adott magáról életjelet.