Körözés

23 perce

Eltűnt tinédzsert keresnek az oroszlányi rendőrök: hónapok óta nem adott magáról életjelet

Címkék#rendőrség#Oroszlányi Rendőrkapitányság#eltűnt fiatal személy#körözés#eltűnt

Több mint három hónapja eltűnt egy 17 éves fiú Oroszlányból. A rendőrség most ismét a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálják az eltűnt fiút.

Kemma.hu

Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán, akinek nyoma veszett. A 17 éves eltűnt fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

Eltűnt fiú Oroszlányban
Nagy erőkkel keresik a rendőrök az Oroszlányban eltűnt fiút
Forrás:  police.hu

Eltűnt fiú Oroszlányban: ezt lehet róla tudni

A police.hu közleménye szerint az eltűnt fiú 170 centiméter magas, barna szemű, fekete, oldalt rövid, felül hosszú haja van. Eltűnésekor rövid ujjú pólót, sötét melegítő alsót és sportcipőt viselt.

A rendőrség várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

Nekik is nyoma veszett a vármegyében

A komáromi rendőrök is nagy erőkkel keresnek egy fiatalt. Mint ismert, a police.hu hivatalos adatai szerint a tatabányai születésű Poczók Letícia Erika október 24-én tűnt el, és azóta nem adott magáról életjelet.

De nem csak embernek, négylábúnak is nyoma veszett nemrég. Bonbon, a kislány kiskutya több napja járja már az utcákat. Az eltűnt kiskutya Tatabányán, Felsőgalláról, a Deák Ferenc utcából csatangolt el. Gazdája szerint a kishúga két napja sírva keresi kedvencét, és jutalom jár annak, aki hazajuttatja Bonbont.

 

