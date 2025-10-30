2 órája
Eltűnt tinédzsert keresnek az oroszlányi rendőrök: hónapok óta nem adott magáról életjelet
Több mint három hónapja eltűnt egy 17 éves fiú Oroszlányból. A rendőrség most ismét a lakosság segítségét kéri, hogy megtalálják az eltűnt fiút.
Az Oroszlányi Rendőrkapitányság eljárást folytat Szilvásy Brendon kapcsán, akinek nyoma veszett. A 17 éves eltűnt fiú még július 21-én engedély nélkül távozott egy oroszlányi gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
Eltűnt fiú Oroszlányban: ezt lehet róla tudni
A police.hu közleménye szerint az eltűnt fiú 170 centiméter magas, barna szemű, fekete, oldalt rövid, felül hosszú haja van. Eltűnésekor rövid ujjú pólót, sötét melegítő alsót és sportcipőt viselt.
A rendőrség várja azoknak a jelentkezését, akik a képen látható fiú tartózkodási helyével kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek. Bejelentés tehető a 06/34-517-777-es telefonszámon, illetve névtelenség megőrzése mellett az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.
