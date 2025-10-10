október 10., péntek

1 órája

Nyoma veszett egy 49 éves esztergomi férfinak, mindenki őt keresi

Egy eltűnt férfit keresnek az esztergomi zsaruk. A 49 éves Jurák Krisztiánnak október 9-én csütörtökön veszett nyoma.

Kemma.hu

A 49 éves, esztergomi születésű Jurák Krisztián 2025. október 9-én, csütörtökön került fel a police.hu ismeretlen helyen lévő személyek listájára. Az eltűnt férfi után az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomoz.

eltűnt férfi
Az eltűnt férfi Jurák Krisztián
Forrás:  police.hu

Az eltűnt férfi személyleírása

Jurák Krisztiánról ruházati leírást is megadtak a rendőrök. Utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke melegítő felsőben és sapkában látták.

Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:

Cím:  2500 ESZTERGOM, KISS JÁNOS VEZÉREZREDES UTCA 27.

Tel: 36(33)510-240

A Komáromi Rendőrkapitányság viszont egy 13 éves lányt keres már szeptember 22-óta. Krüpl Karolina Jozefina engedély nélkül távozott az oroszlányi gyermekotthonból, oda nem tért vissza és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.

 

