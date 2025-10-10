1 órája
Nyoma veszett egy 49 éves esztergomi férfinak, mindenki őt keresi
Egy eltűnt férfit keresnek az esztergomi zsaruk. A 49 éves Jurák Krisztiánnak október 9-én csütörtökön veszett nyoma.
A 49 éves, esztergomi születésű Jurák Krisztián 2025. október 9-én, csütörtökön került fel a police.hu ismeretlen helyen lévő személyek listájára. Az eltűnt férfi után az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomoz.
Az eltűnt férfi személyleírása
Jurák Krisztiánról ruházati leírást is megadtak a rendőrök. Utoljára sötét melegítőnadrágban, szürke melegítő felsőben és sapkában látták.
Körözést elrendelő szerv értesítési címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége:
Cím: 2500 ESZTERGOM, KISS JÁNOS VEZÉREZREDES UTCA 27.
Tel: 36(33)510-240
