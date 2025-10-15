1 órája
Komáromi rendőrök csaptak le a drogcsempészre: videón az óriási fogás +fotó
A Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai a DELTA Program keretében végzett ellenőrzés során egy 35 éves helyi férfit vettek őrizetbe, akinél csaknem fél kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak. A férfi drogtesztje is pozitív eredményt mutatott, a rendőrség kábítószer-kereskedelem és birtoklás miatt indított ellene eljárást.
Külföldről hozta be Magyarországra a kábítószert az a 35 éves férfi, akit a komáromi nyomozók egy régi határátkelőnél fogtak el. Október 8-án este a Komáromi Rendőrkapitányság rendőrei a DELTA Program részeként közúti ellenőrzést hajtottak végre, amikor igazoltattak egy személyautót. A jármű átvizsgálása során 22,8 gramm zöld növényi törmeléket – feltehetően kannabiszt –, valamint 400,8 gramm kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.
Nagy fogás a DELTA program keretében
A police.hu közleménye szerint a járművet vezető 35 éves helyi férfit azonnal előállították a kapitányságra, ahol a vele szemben végzett drogteszt is pozitív eredményt mutatott. A nyomozók a férfit kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A folyamatban lévő nyomozás során a rendőrök több kábítószer-fogyasztót is beazonosítottak és kihallgattak, így a hatóságok további összefüggéseket tárhatnak fel a helyi drogterjesztő hálózattal kapcsolatban.
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán egy videót is közzétett az akcióról.
A Komáromi Rendőrkapitányság kiemelten kezeli a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítését, a DELTA Program pedig továbbra is a térség közbiztonságának erősítését szolgálja.
Más helyeken is lecsapott már a DELTA program a megyében
Az elmúlt hónapokban a DELTA program keretében több kábítószer-terjesztőt is sikerült lebuktatni Komárom-Esztergom vármegyében. Dorogon például két férfit hallgattak ki szeptember végén, akiknél kristályos anyagot, pipát és engedély nélküli fegyvert is találtak.
Egy másik ügyben testvérpár bukott le, akik marihuánát termesztettek és értékesítettek. A hatóságok célja, hogy minél hamarabb felszámolják a terjesztői hálózatokat és kiszorítsák a drogokat a városokból.
