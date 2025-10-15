Komáromi rendőrök csaptak le a drogcsempészre: videón az óriási fogás +fotó

Külföldről hozta be Magyarországra a kábítószert az a 35 éves férfi, akit a komáromi nyomozók egy régi határátkelőnél fogtak el. Október 8-án este a Komáromi Rendőrkapitányság rendőrei a DELTA Program részeként közúti ellenőrzést hajtottak végre, amikor igazoltattak egy személyautót. A jármű átvizsgálása során 22,8 gramm zöld növényi törmeléket – feltehetően kannabiszt –, valamint 400,8 gramm kristályos állagú, kábítószergyanús anyagot találtak a rendőrök.

DELTA program: külföldről hozta be a drogot az elfogott csempész

Forrás: police.hu

Nagy fogás a DELTA program keretében

A police.hu közleménye szerint a járművet vezető 35 éves helyi férfit azonnal előállították a kapitányságra, ahol a vele szemben végzett drogteszt is pozitív eredményt mutatott. A nyomozók a férfit kábítószer-kereskedelem és kábítószer birtoklás bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A folyamatban lévő nyomozás során a rendőrök több kábítószer-fogyasztót is beazonosítottak és kihallgattak, így a hatóságok további összefüggéseket tárhatnak fel a helyi drogterjesztő hálózattal kapcsolatban.

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség hivatalos Facebook-oldalán egy videót is közzétett az akcióról.

A Komáromi Rendőrkapitányság kiemelten kezeli a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítését, a DELTA Program pedig továbbra is a térség közbiztonságának erősítését szolgálja.

Más helyeken is lecsapott már a DELTA program a megyében

Az elmúlt hónapokban a DELTA program keretében több kábítószer-terjesztőt is sikerült lebuktatni Komárom-Esztergom vármegyében. Dorogon például két férfit hallgattak ki szeptember végén, akiknél kristályos anyagot, pipát és engedély nélküli fegyvert is találtak.