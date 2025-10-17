október 17., péntek

Csempészcigi volt a titkos hozzávaló, újabb csempész bukott le az M1-esen

Címkék#m1-es#csempészcigi#csempész cigaretta#csempész#M1-es autópálya#NAV#csempészcigaretta

Újból lecsaptak a NAV pénzügyőrei az M1-es autópályán. Több mint két ezer csempészcigaretta, volt a tészták alatt elrejtve, ez több, mint 5 millió forintot ért.

Kemma.hu

Nem ez az első, sőt második esett sem, hogy csempészcigaretta szállítmányt találtak a NAV ellenőrei az M1-es autópályán. A pénzügyőrök, egy román kisbuszra lettek figyelmesek, ami hatalmas utánfutót húzott magával. Az autóban hatan utaztak, az utánfutóban pedig dobozba csomagolt szárított tésztát szállítottak, de első látásra minden rendben volt, viszont a dobozok mennyiség gyanús volt. 

Csempészcigaretta
Csempészcigaretta a tésztád mellé
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Csempészcigaretta az M1-esen

Igazuk is lett az ellenőröknek, a szárított tészták alatt, 2 190 doboz román zárjegyes cigarettát találtak. A 30 éves sofőr gyorsan bevallotta, hogy ő csomagolt a csempészárut, hogy Angliába egy barátjához vihesse. A hatóságok több mint 5 millió forint értékű cigit foglaltak le. 

Ahogyan arról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága beszámolt, a férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, a bírság akár a 8 millió forintot is elérheti.

Volt már olyan, hogy uborka, káposzta, dinnye de még olyan is volt, hogy takaróban próbálték elrejteni a csempészárut. Ez egyiknél több mint 10 millió forint értékben találtak cigit, a 33 éves sofőt ott is az M1-esen próbálkozott, de nem jött össze neki.

 

 

