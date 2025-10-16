október 16., csütörtök

Körözés

56 perce

Ismeretlen elkövetők csaltak egy tatabányai dohányboltban: jelentkezz, ha felismered őket!

Címkék#rendőrség#csalás#Police hu#Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály#körözés#átverés#bűncselekmény

A Tatabányai Rendőrkapitányság csalás miatt indított nyomozást, miután ismeretlen elkövetők egy dohányboltban megtévesztették az eladót és készpénzt tulajdonítottak el. A csalásról kamerafelvétel készült, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri az elkövetők azonosításához.

Kemma.hu

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettesek ellen csalás vétség elkövetése miatt. A rendőrség körözést adott ki ellenük, és várják a lakosság segítségét a felkutatásukban. Mondjuk, mit követtek el pontosan.

csalás, körözés
Csalás miatt körözik a képen látható két férfit
Forrás: police.hu

Így követtek el csalást 

A police.hu közleménye szerint az eddig ismeretlen férfiak egy tatabányai dohányboltban szándékosan megtévesztették az eladót, és ezalatt készpénzt tulajdonítottak el. Az elkövetőkről kamerafelvétel készült.

Forrás: police.hu
Forrás: police.hu

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. 

Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

További körözések a vármegyéből

Tatabányai nőt köröz a budapesti rendőrség: a körözött nő Balla Judit, aki ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben szeptember 12-óta, méghozzá kábítószer kereskedelem miatt.

Az Esztergomi Rendőrkapitányság eljárást folytat Györgye Mária eltűnése kapcsán. A police.hu közleménye szerint a 17 éves eltűnt lány július 31-én engedéllyel távozott az esztergomi gyermekotthonból. Ám oda nem tért vissza, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik. A keresés pedig azóta is tart.

Egy 72 éves eltűnt idős nő miatt indult rendőrségi keresés Komáromban, miután szomszédja bejelentette, hogy nem tért haza sétájából. A rendőrök széles körben kezdték meg a kutatást utána.

 

