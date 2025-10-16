Ismeretlen elkövetők csaltak egy tatabányai dohányboltban: jelentkezz, ha felismered őket!

A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettesek ellen csalás vétség elkövetése miatt. A rendőrség körözést adott ki ellenük, és várják a lakosság segítségét a felkutatásukban. Mondjuk, mit követtek el pontosan.

Csalás miatt körözik a képen látható két férfit

Forrás: police.hu

Így követtek el csalást

A police.hu közleménye szerint az eddig ismeretlen férfiak egy tatabányai dohányboltban szándékosan megtévesztették az eladót, és ezalatt készpénzt tulajdonítottak el. Az elkövetőkről kamerafelvétel készült.

Forrás: police.hu

Forrás: police.hu

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.

Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.

