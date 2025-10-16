1 órája
Ismeretlen elkövetők csaltak egy tatabányai dohányboltban: jelentkezz, ha felismered őket!
A Tatabányai Rendőrkapitányság csalás miatt indított nyomozást, miután ismeretlen elkövetők egy dohányboltban megtévesztették az eladót és készpénzt tulajdonítottak el. A csalásról kamerafelvétel készült, a rendőrség pedig a lakosság segítségét kéri az elkövetők azonosításához.
A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya eljárást folytat ismeretlen tettesek ellen csalás vétség elkövetése miatt. A rendőrség körözést adott ki ellenük, és várják a lakosság segítségét a felkutatásukban. Mondjuk, mit követtek el pontosan.
Így követtek el csalást
A police.hu közleménye szerint az eddig ismeretlen férfiak egy tatabányai dohányboltban szándékosan megtévesztették az eladót, és ezalatt készpénzt tulajdonítottak el. Az elkövetőkről kamerafelvétel készült.
A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőivel kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek.
Kérik, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon.
