Több milliárdot csalt el a bűnszervezet, 27 embert letartóztattak

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt 27 ember ellen, mert egy bűnszervezetben különösen nagy értékű költségvetési csalást követtek el.

Csalás bűnszervezetben, hatalmas összeget csaltak el

Forrás: police.hu

Bűnszervezeti csalás

A vádirat szerint a szervezet vezetője 2020-ban több társa segítségével céghálózatot hozott létre. A rendszer lényege az volt, hogy a megrendelő cégek így elkerüljék a munkavállalók utáni járulékfizetést, és jogtalanul igényelhessenek vissza jelentős összegeket az áfából. A csalás 19 céget érintett köztük egy Komárom-Esztergom vármegyei székhelyű vállalkozást is, és több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak.

dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, a szervezet irányítója a csalással közel 500 millió forint haszonhoz jutott.

A főügyészség a bűnszervezet tagjaival szemben letöltendő börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást és pénzbüntetést indítványozott. A többi vádlott esetében felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre tettek javaslatot. Emellett közel 500 millió forint értékű vagyonelkobzást is kezdeményeztek.

SMS-el is támadnak a csalók

Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t.