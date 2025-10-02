október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csalás

2 órája

Több milliárdot csalt el a bűnszervezet, 27 embert letartóztattak

Címkék#csalás#vádemelés#letartóztatás#bűnszervezet#bíróság

Lekapcsoltak egy bűnszervezetet, aminek az egyik székhelye Komárom-Esztergomban volt. 27 ember ellen emeltek vádat nagy értékű csalás miatt.

Kemma.hu

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt 27 ember ellen, mert egy bűnszervezetben különösen nagy értékű költségvetési csalást követtek el.

Csalás bűnszervezetben, hatalmas összeget csaltak el
Csalás bűnszervezetben, hatalmas összeget csaltak el
Forrás:  police.hu

Bűnszervezeti csalás

A vádirat szerint a szervezet vezetője 2020-ban több társa segítségével céghálózatot hozott létre. A rendszer lényege az volt, hogy a megrendelő cégek így elkerüljék a munkavállalók utáni járulékfizetést, és jogtalanul igényelhessenek vissza jelentős összegeket az áfából. A csalás 19 céget érintett köztük egy Komárom-Esztergom vármegyei székhelyű vállalkozást is, és több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak.

dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, a szervezet irányítója a csalással közel 500 millió forint haszonhoz jutott.

A főügyészség a bűnszervezet tagjaival szemben letöltendő börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást és pénzbüntetést indítványozott. A többi vádlott esetében felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre tettek javaslatot. Emellett közel 500 millió forint értékű vagyonelkobzást is kezdeményeztek.

SMS-el is támadnak a csalók

Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu