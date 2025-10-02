2 órája
Több milliárdot csalt el a bűnszervezet, 27 embert letartóztattak
Lekapcsoltak egy bűnszervezetet, aminek az egyik székhelye Komárom-Esztergomban volt. 27 ember ellen emeltek vádat nagy értékű csalás miatt.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádat emelt 27 ember ellen, mert egy bűnszervezetben különösen nagy értékű költségvetési csalást követtek el.
Bűnszervezeti csalás
A vádirat szerint a szervezet vezetője 2020-ban több társa segítségével céghálózatot hozott létre. A rendszer lényege az volt, hogy a megrendelő cégek így elkerüljék a munkavállalók utáni járulékfizetést, és jogtalanul igényelhessenek vissza jelentős összegeket az áfából. A csalás 19 céget érintett köztük egy Komárom-Esztergom vármegyei székhelyű vállalkozást is, és több mint egymilliárd forint kárt okozott az államnak.
dr. Stoller Katalin ügyész, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője elmondta, a szervezet irányítója a csalással közel 500 millió forint haszonhoz jutott.
A főügyészség a bűnszervezet tagjaival szemben letöltendő börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást és pénzbüntetést indítványozott. A többi vádlott esetében felfüggesztett vagy letöltendő szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre tettek javaslatot. Emellett közel 500 millió forint értékű vagyonelkobzást is kezdeményeztek.
SMS-el is támadnak a csalók
Újabb csalással próbálkoznak az adathalászok, és aki bedől, nemcsak a pénzét, hanem személyes adatait is elveszítheti. A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a Facebook-oldalukon hívja fel a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben egyre többen kapnak ilyen csaló SMS-t.
Vigyázz ezekkel az SMS-ekkel! Nem a közműszolgáltatód küldte az üzenetet
Ezeknek soha ne dőljünk be: ellophatják az adatainkat!