Bolti lopás

1 órája

Családi „vállalkozás”: üzletről üzletre járva lopott az országjáró família

Címkék#tolvajok#Komárom-Esztergom vármegye#bolti lopás

Egy ócsai család tagjai országszerte garázdálkodtak, mire az esztergomi rendőrök véget vetettek a portyáknak. A bolti lopás sorozatban összesen 73 pár cipő tűnt el.

Kemma.hu

Nem mindennapi esetre derült fény Komárom-Esztergom vármegyében: az esztergomi nyomozók három embert – két férfit és egy nőt – fogtak el, akik hónapokon át jártak üzletekbe, hogy bolti lopás révén szerezzék meg megélhetésüket. A police.hu beszámolója szerint a trió Veszprémtől Nyíregyházáig több városban is lecsapott, mindenhol ugyanazzal a jól bevált módszerrel.
 

Rendszeres bolti lopásokból élt a tolvajcsalád
Rendszeres bolti lopásokból élt a tolvajcsalád
Fotó: GoodLifeStudio

Rendszeres bolti lopásból élt a család

A nyomozás adatai szerint a család szeptemberben három városban – Veszprémben, Esztergomban és Nyíregyházán – is elkövette a bűncselekményeket. A nő elterelte az eladók figyelmét, amíg a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd több körben kivitte a cipőket az üzletből. Összesen 73 pár lábbeli, mintegy 1,7 millió forint értékben tűnt el. A rendőrök rövid időn belül beazonosították az ócsai elkövetőket, akiknek otthonában házkutatáskor más lopott tárgyak is előkerültek. A három gyanúsítottat üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás miatt őrizetbe vették.

Ahogy azt megírtuk, szörnyen felkavaró ügyben hirdetett ítéletet a bíróság. A tatabányai mélygarázsnál ülő, mozgásában korlátozott férfira támadt két ittas férfi – előbb ököllel ütötték, majd elvették a pulóverét, a gyűrűjét, a karóráját, végül még a járókeretét is magukkal vitték. A vádlottak a megtámadott férfit még akkor is rugdosták, amikor már a földön feküdt. A megszerzett tárgyak összértéke mindössze 32 698 forint volt – a járókeret pedig használhatatlan állapotban került elő. A kegyetlen tatabányai rablás elkövetőivel szemben kimondott szigorú döntés üzenetértékű lehet mindenkinek. Az esetről felvétel is készült.

Vétségek egész garmadája miatt nyújtott be vádiratot a tatabányai ügyészség azzal a férfival szemben, aki a tatabányai pláza biztonsági őrére támadt. A verekedésről videó is készült, ami itt megtekinthető.

 

