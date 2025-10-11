Családi „vállalkozás”: üzletről üzletre járva lopott az országjáró família

Nem mindennapi esetre derült fény Komárom-Esztergom vármegyében: az esztergomi nyomozók három embert – két férfit és egy nőt – fogtak el, akik hónapokon át jártak üzletekbe, hogy bolti lopás révén szerezzék meg megélhetésüket. A police.hu beszámolója szerint a trió Veszprémtől Nyíregyházáig több városban is lecsapott, mindenhol ugyanazzal a jól bevált módszerrel.



Rendszeres bolti lopásokból élt a tolvajcsalád

Fotó: GoodLifeStudio

A nyomozás adatai szerint a család szeptemberben három városban – Veszprémben, Esztergomban és Nyíregyházán – is elkövette a bűncselekményeket. A nő elterelte az eladók figyelmét, amíg a két férfi eltávolította az áruvédelmi eszközöket, majd több körben kivitte a cipőket az üzletből. Összesen 73 pár lábbeli, mintegy 1,7 millió forint értékben tűnt el. A rendőrök rövid időn belül beazonosították az ócsai elkövetőket, akiknek otthonában házkutatáskor más lopott tárgyak is előkerültek. A három gyanúsítottat üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás miatt őrizetbe vették.

