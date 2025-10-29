október 29., szerda

Nárcisz névnap

14°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Éjszakai betörés Tatabányán: vegyesbolt volt a visszaeső tolvaj célpontja

Címkék#lopás#rendőrség#betörés#tolvaj

Egy helyi bolt üvegajtaját törte be, és akarta kirabolni a tolvaj. Október 20-án, éjfél után nem sokkal történt a betörés Tatabányán, amely szerencsére jól végződött.

Kemma.hu

Október 20-án, éjjel érkezett az a bejelentés a rendőrségre, amely egy Tatabányán történő betörésről számolt be. Az értesítést követően azonnal a helyszínre érkeztek a járőrök, akik egy 22 éves férfit értek tetten, aki egy vegyesboltba próbált bejutni úgy, hogy betörte a bejárati ajtó üvegét. Mondjuk, hogy történt a betörés Tatabányán.

betörés Tatabányán
Üvegajtón keresztül történt a betörés Tatabányán
Forrás: police.hu

Így történt a betörés Tatabányán

A police.hu közleménye szerint a férfi az üvegajtón keresztül jutott be az üzletbe, ahol váltópénzt próbált elvinni, de a rendőrök megakadályozták a lopást. Az elfogott betörőt a Tatabányai Rendőrkapitányságra szállították, ahol előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás során kiderült, hogy a 22 éves tolvaj egy korábbi bűncselekményhez is köthető: néhány nappal korábban egy tatabányai pizzériába tört be, ahonnan váltópénzt és egy mobiltelefont vitt el. A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a férfit kétrendbeli lopás bűntettével gyanúsítja, és őrizetbe vették.

Esztergomi rablás a közelmúltban

Filmekbe illő esetről számoltunk be pár hete. Mint akkor kiderült, egy esztergomi férfi hónapokig fosztogatta ugyanazt az áldozatot – előbb a házába tört be, majd az utcán támadt rá maszkban, és elvette a pénzét. A hatóságok szerint a többszörösen büntetett előéletű vádlott brutálisan bántalmazta is ismerősét. A rablást ráadásul többször is elkövette a hónapok alatt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu