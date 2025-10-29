Éjszakai betörés Tatabányán: vegyesbolt volt a visszaeső tolvaj célpontja

Október 20-án, éjjel érkezett az a bejelentés a rendőrségre, amely egy Tatabányán történő betörésről számolt be. Az értesítést követően azonnal a helyszínre érkeztek a járőrök, akik egy 22 éves férfit értek tetten, aki egy vegyesboltba próbált bejutni úgy, hogy betörte a bejárati ajtó üvegét. Mondjuk, hogy történt a betörés Tatabányán.

Forrás: police.hu

A police.hu közleménye szerint a férfi az üvegajtón keresztül jutott be az üzletbe, ahol váltópénzt próbált elvinni, de a rendőrök megakadályozták a lopást. Az elfogott betörőt a Tatabányai Rendőrkapitányságra szállították, ahol előállítását követően gyanúsítottként hallgatták ki.

A nyomozás során kiderült, hogy a 22 éves tolvaj egy korábbi bűncselekményhez is köthető: néhány nappal korábban egy tatabányai pizzériába tört be, ahonnan váltópénzt és egy mobiltelefont vitt el. A Tatabányai Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a férfit kétrendbeli lopás bűntettével gyanúsítja, és őrizetbe vették.

