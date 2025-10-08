október 8., szerda

Karambol

1 órája

Baleset történt az 1-es főúton Tatabányánál

Mondjuk, pontosan hol történt a karambol.

Kemma.hu

Karambolozott két személygépkocsi az 1-es főút tatabányai szakaszán, a Tolnai utcai kereszteződésnél szerdán napközben. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították az egyik járművet. A baleset helyszínén forgalmi akadály lehet – közölte a katasztrófavédelem

 

