Helyszíni fotókon a tatai baleset: súlyos sérültje is volt a karambolnak

Helyszíni fotókon a baleset

A tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, a forgalomirányításban vettek részt és eltávolították az úttesten lévő törmeléket. A katasztrófavédelem közleménye szerint a járművekben összesen négyen utaztak, egy embert a mentőszolgálat kórházba szállított. Az esetről fotókat is közölt a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.

Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Sajnos a szerdai napot sem úsztuk meg baleset nélkül. Nemrég ugyanis újabb baleset történt a 81-es főúton, Kisbér és Mezőörs között felborult egy kamion. Az 54-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni a Bakonyszombathely Bársonyos útvonalon lehet – írta az Útinform.hu.