Autósok

1 órája

Helyszíni fotókon a tatai baleset: súlyos sérültje is volt a karambolnak

A kedd délután történt balesethez tatabányai hivatásos és kocsi önkéntes tűzoltók vonultak. Mutatjuk a balesetről készült helyszíni fotókat.

Kemma.hu

Mint azt mi is megírtuk, balesetet szenvedett két autó kedden délután Tatán, az Új úton. Az egyik jármű az úttesten, a másik a járdán állt meg a karambolt követően. 

baleset, Tata
Baleset volt Tatán, két autó karambolozott
Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Helyszíni fotókon a baleset

A tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket, a forgalomirányításban vettek részt és eltávolították az úttesten lévő törmeléket. A katasztrófavédelem közleménye szerint a járművekben összesen négyen utaztak, egy embert a mentőszolgálat kórházba szállított. Az esetről fotókat is közölt a Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság.

Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Sajnos a szerdai napot sem úsztuk meg baleset nélkül. Nemrég ugyanis újabb baleset történt a 81-es főúton, Kisbér és Mezőörs között felborult egy kamion. Az 54-es kilométernél a főutat lezárták, kerülni a Bakonyszombathely Bársonyos útvonalon lehet – írta az Útinform.hu.

A 81-es főút régóta viseli a „halálút” jelzőt. Nemcsak a balesetek száma, hanem azok súlyossága is aggodalomra ad okot. Szeptember 15-én halálos buszbaleset történt a 81-es főúton Győr közelében, a balesetben egy ember vesztette az életét. A tragédiáról több megrázó képet is megosztott a Győri Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság. És nem sokkal ezután egy sofőrt a lábát kilógatva videózták le a veszélyes úton.

 

