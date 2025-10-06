Tömegbaleset Oroszlány és Környe között, hat autó ütközött össze

Hat autó ütközött össze Oroszlány és Környe között, a 8119-es út 44-es kilométerszelvényénél. Az oroszlányi önkormányzati és a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek a helyszínre, áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen heten utaztak. Az egységek mellett a mentők is a balesetnél dolgoznak, a hatósági munkálatok idejére lezárták az érintett útszakaszt – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

Mentők és tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére

Forrás: OVTV / Facebbok

A mai nap több balesethez érkeztek mentők

Felborult egy furgon a 10-es főúton, Pilisjászfalu határában, a 31. kilométernél hétfőn délelőtt. A gépkocsiban egy ember utazott, ő ki tudott szállni. Ahogyan arról beszámoltunk az esztergomi hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, amelyhez a mentőket is riasztották.