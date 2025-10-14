Árokba hajtott egy kisbusz, a szélvédőn keresztül mentették az embereket

Árokba hajtott és fának ütközött egy kisbusz Oroszlány közelében, a Környei úton. Az oroszlányi önkormányzati tűzoltók a rendőrökkel közreműködve három embert a szélvédőn keresztül kiszabadítottak a járműből. A baleset helyszínén a tűzoltók áramtalanították a buszt. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom – írta a vármegyei katasztrófavédelem.

Baleset Oroszlánynál a környei úton

Forrás: Getty Images

Újabb baleset Oroszlánynál

Pár nappal ezelőtt akkor Oroszlány és Környe között a 8119-es úton tömegbaleset történt. A karambolnál hat autó csapódott egymásban, a helyszínről két sérültet a mentők szállítottak kórházba. A rendőrség válaszából az is kiderült, hogy figyelmetlenség okozta a láncreakciót. És azt is megtudtuk pontosan milyen autók vettek részt a hatalmas balesetben.