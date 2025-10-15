október 15., szerda

Ütközés

1 órája

Helyszíni fotókon az oroszlányi baleset, csak egy roncs maradt a kisbuszból

Címkék#helyszíni fotók#árokba hajtott#oroszlány#baleset

Helyszíni fotókon az összetört kisbusz, a szélvédőn menekítették ki az embereket. A baleset Oroszlánynál kedd délután történt, a Környei úton.

Kemma.hu

Kedden, október 14-én árokba hajtott majd fának ütközött egy kisbusz Oroszlány közelében. Tűzoltók és rendőrök is kivonultak, három embert pedig a szélvédőn keresztül kelet kiszabadítani. A baleset Oroszlánynál a Környei úton történt. A Komárom-Esztergom vármegyei  katasztrófavédelmi igazgatósága helyszíni fotókat is megosztott az ütközésről.

Baleset Oroszlánynál
Fotókon a baleset Oroszlánynál
Forrás: Czupár Tamás parancsnokhelyettes - Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

Baleset Oroszlánynál, tűz Táton

GALÉRIA: Árokba hajtott egy kisbusz Oroszlánynál (Fotók: KEM Katasztrófavédelem)

Nem csak Oroszlányra kellet a tűzoltóknak sietnie kedden, 10 óra után Táton kigyulladt egy autó.  A gépjárműben nem tartózkodott senki. A lángokat a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották.

GALÉRIA: Tűz ütött ki egy autóban Táton (Fotó: KEM Katasztrófavédelem)

Fotók: KEM Katasztrófavédelem

 

 

