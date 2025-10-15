1 órája
Helyszíni fotókon az oroszlányi baleset, csak egy roncs maradt a kisbuszból
Helyszíni fotókon az összetört kisbusz, a szélvédőn menekítették ki az embereket. A baleset Oroszlánynál kedd délután történt, a Környei úton.
Kedden, október 14-én árokba hajtott majd fának ütközött egy kisbusz Oroszlány közelében. Tűzoltók és rendőrök is kivonultak, három embert pedig a szélvédőn keresztül kelet kiszabadítani. A baleset Oroszlánynál a Környei úton történt. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága helyszíni fotókat is megosztott az ütközésről.
Baleset Oroszlánynál, tűz Táton
GALÉRIA: Árokba hajtott egy kisbusz Oroszlánynál (Fotók: KEM Katasztrófavédelem)
Nem csak Oroszlányra kellet a tűzoltóknak sietnie kedden, 10 óra után Táton kigyulladt egy autó. A gépjárműben nem tartózkodott senki. A lángokat a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották.
GALÉRIA: Tűz ütött ki egy autóban Táton (Fotó: KEM Katasztrófavédelem)Fotók: KEM Katasztrófavédelem