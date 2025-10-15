Helyszíni fotókon az oroszlányi baleset, csak egy roncs maradt a kisbuszból

Kedden, október 14-én árokba hajtott majd fának ütközött egy kisbusz Oroszlány közelében. Tűzoltók és rendőrök is kivonultak, három embert pedig a szélvédőn keresztül kelet kiszabadítani. A baleset Oroszlánynál a Környei úton történt. A Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósága helyszíni fotókat is megosztott az ütközésről.

Fotókon a baleset Oroszlánynál

Forrás: Czupár Tamás parancsnokhelyettes - Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság

