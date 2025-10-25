Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M1-esen

Baleset történt az M1-es autópályán a 25-ös kilométernél az országhatár felé vezető oldalon. Csak a külső sáv járható Győr felé. A torlódás meghaladta a 3 kilométert – közölte az MKIF Facebook-oldalán.

Fél nap alatt ez már a harmadik baleset, ami az M1-esen történt. Péntek este ugyanis két karambol is bekövetkezett a sztrádán, szinte egy időben:

Először összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében, ahol a tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből.