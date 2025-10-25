október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

10°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósok

1 órája

Baleset miatt több kilométeres a torlódás az M1-esen

Címkék#karambol#autósok#autópálya#M1-es autópálya#baleset

Mondjuk, hol történt a karambol.

Kemma.hu

Baleset történt az M1-es autópályán a 25-ös kilométernél az országhatár felé vezető oldalon. Csak a külső sáv járható Győr felé. A torlódás meghaladta a 3 kilométert – közölte az MKIF Facebook-oldalán.

Fél nap alatt ez már a harmadik baleset, ami az M1-esen történt. Péntek este ugyanis két karambol is bekövetkezett a sztrádán, szinte egy időben:

Először összeütközött egy személyautó és egy kisbusz az M1-es autópálya 36-os és 37-es kilométere közötti szakaszán, a Győr felé vezető oldalon, Bicske térségében, ahol a tatabányai hivatásos és bicskei önkormányzati tűzoltók egy-egy embert feszítővágó segítségével emeltek ki a járművekből.

Majd ezzel egy időben, szintén a 36-os kilométerszelvénynél, a Budapest felé vezető oldalon öt jármű ütközött össze.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu