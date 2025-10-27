október 27., hétfő

Baleset

54 perce

Szörnyűség történt: munkásokat temetett maga alá a támfal - helyszíni fotók

Hétfő délelőtt súlyos baleset történt Biatorbágyon, ahol egy támfal több munkásra omlott. A mentés gyorsan megkezdődött, a sérülteket kórházba szállították.

Milány Botond

Megrázó baleset Biatorbágyon! Október 27-én, hétfőn délelőtt munkálatok közben egy támfal dőlt rá dolgozókra, és több ember a törmelék alá szorult. A tűzoltók és az önkéntes egységek perceken belül a helyszínre érkeztek, és megkezdték a mentést.

Helyszíni fotón a szörnyű baleset Biatorbágyon
Forrás: Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület/Facebook

Így történt a baleset Biatorbágyon

A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó Egyesület tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt 10 órakor érkezett a riasztás, miszerint a Fő utcában egy támfal dőlt rá az ott dolgozó munkásokra. A hivatásos tűzoltók mellett az egyesület hét tagja is azonnal a kárhelyszínre sietett, hogy segítséget nyújtson a mentésben.

A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd gépi segítséggel folytatták a mentést. A tűzoltók a törmelékek alól több sérültet is kiszabadítottak, akiket a mentőszolgálat ellátás után kórházba szállított. A helyszínen több egység összehangoltan dolgozott, hogy megakadályozzák a további omlást és biztosítsák a területet.

 

