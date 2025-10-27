október 27., hétfő

Baleset

1 órája

Támfal omlott munkásokra: itt a mentők válasza a szörnyű balesetről

Súlyos baleset történt hétfő délelőtt Biatorbágyon, ahol egy támfal omlott rá a munkásokra. Most a mentősök árultak el nekünk újabb részleteket az esetről.

Milány Botond

Nemrég számoltunk be mi is arról, hogy milyen megrázó eset történt Biatorbágyon, amikor a mai napon, hétfőn délelőtt munkálatok közben egy támfal dőlt rá dolgozókra, és több ember a törmelék alá szorult. Most a mentősöktől megtudtuk, mi történt a sérültekkel. 

Baleset Biatorbágyon: itt a mentők válasza
Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Baleset Biatorbágyon: itt a mentők válasza

Magyar Luca Zsuzsanna, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Kemma.hu megkeresésére elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak a mentősök kórházba.

