Kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, ez miatt történt a káosz

Utoléréses baleset történt az M1-es autópályán Tatabánya térségében. Az 55-ös km-nél a forgalom csak egy sávon halad a főváros felé vezető oldalon – írta az Útinform.hu. A torlódás 3 kilométeres.

A baleset miatt 3 kilométeres a dugó

Fotó: H.B. / Forrás: 24 Óra

Újabb baleset a pályán

Szombatom tömegbaleset történt Bicske térségében a 36-os kilométernél. Az érintet szakaszon egy időre meg is állt a forgalom.