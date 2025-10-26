Baleset
1 órája
Kilométeres a torlódás az M1-es autópályán, ez miatt történt a káosz
Újabb nap újabb ütközés és torlódás az M1-es autópályán. Mondjuk, hol történt pontosan a baleset.
Utoléréses baleset történt az M1-es autópályán Tatabánya térségében. Az 55-ös km-nél a forgalom csak egy sávon halad a főváros felé vezető oldalon – írta az Útinform.hu. A torlódás 3 kilométeres.
Újabb baleset a pályán
Szombatom tömegbaleset történt Bicske térségében a 36-os kilométernél. Az érintet szakaszon egy időre meg is állt a forgalom.
Elkészítettünk egy listát arról, hogy idén milyen tragédiák történtek az M1-es autópályán. Az M1-es autópályán robbanásszerűen megnőtt az olyan karambolok száma, melyek emberéleteket követelnek, vagy rendkívül súlyosak.
20 órája
Itt a legszomorúbb baleseti statisztika - ennyi emberéletet követelt idén az M1 autópálya
